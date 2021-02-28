Генсек Ради Європи вважає «життєво важливим» співробітництво з Росією

Марія Пейчинович-Бурич побачила «верховенство закону» у країні, що відмовляється виконувати рішення Європейського суду

Рада Європи вважає «життєво важливою» співпрацю з Росією в справі забезпечення прав людини і демократії, повідомила генсек організації Марія Пейчинович-Бурич. Про це йдеться в листі, який вона направила главі МЗС Росії Сергію Лаврову у зв'язку з 25-річчям з моменту вступу Російської Федерації до РЄ.

«У загальноєвропейської сім'ї, що складається з 47 країн, Російська Федерація відіграє життєво важливу роль у спільній роботі в інтересах прав людини, демократії та верховенства закону в рамках загального правового поля», – цитує генсека Ради Європи «Коммерсант». Вона зазначила, що росіяни, як і всі інші європейські громадяни, мають право подати апеляцію до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі.

Зауважимо, що 17 лютого Європейський суд з прав людини зажадав звільнити увʼязненого в Москві опозиціонера Олексія Навального. Рішення звернутися до Росії з такою вимогою було прийнято 16 лютого на підставі правила 39 Регламенту ЄСПЛ з урахуванням «ступеня ризику для життя заявника» і «загальних обставин його утримання під вартою». Міністр юстиції Росії Костянтин Чуйченко заявив, що це неможливо виконати, оскільки в російському законодавстві немає для цього підстав. Раніше віце-спікер Державної думи Росії, заступник голови Парламентської асамблеї Ради Європи Петро Толстой не виключив швидкого ініціювання надзвичайного тристороннього механізму Ради Європи, що дозволяє вивести Росію з організації. Це може статися через відмову виконувати рішення ЄСПЛ про звільнення Олексія Навального.

Нагадаємо, що наприкінці січня українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ініціювала процедуру оскарження повноважень делегації Росії.

Проте ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації.

Також відомо, що генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич збирається відвідати Україну у березні.