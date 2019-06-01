В Росії вже готуються їхати в ПАРЄ



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На наступному тижні делегація країни-агресора може провести зустріч в ПАРЄ

Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький не виключає участі російської делегації в червневій сесії ПАРЄ. Про це повідомляє російський «Інтерфакс».

«Ми поїдемо, якщо регламентний комітет ПАРЄ 3 червня, а також сама асамблея в перший день роботи сесії приймуть відповідне рішення про неприпустимість застосування санкцій до національних делегацій», - сказав він.

«Не виключаю, що за підсумками засідання регламентного комітету може пройти також зустріч парламентарів РФ з керівництвом ПАРЄ», - зазначив депутат країни-агресора.

На його думку, поки тон і характер дискусій говорять про «зростаючу ймовірність прийняття конструктивного рішення».

При цьому він вважає, що повернення РФ до ПАРЄ необхідно перш за все Раді Європи «для збереження її ролі в новій архітектурі XXI століття».

Слуцький додав, що для повернення російської делегації в ПАРЄ потрібні також технічні поправки щодо підтвердження повноважень не тільки в січні, але й протягом усього року.

Нагадаємо, в кінці травня президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі-Паск'є попросив депутатів на літній сесії розглянути можливість повернення Російської Федерації до сесійної зали Асамблеї.

А 17 травня у Гельсінкі міністри закордонних справ понад 30 держав з 47 країн-членів Ради Європи виступили за рівну участь усіх країн-членів у статутних органах Організації, що може призвести до зняття санкцій з Російської Федерації, делегація якої позбавлена права голосу в ПАРЄ, а її представники - виключені з усіх керівних органів Асамблеї.