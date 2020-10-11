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    У світі

    Глава МВС Молдови вдруге захворів на Covid-19

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    Павел Войку&nbsp;вдруге захворів на Covid-19 - Глава МВС Молдови вдруге захворів на Covid-19
    Павел Войку вдруге захворів на Covid-19

    Павел Войку, який навесні вже перехворів коронавірусною інфекцією, восени потрапив у реанімацію із Covid-19

    Міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку повідомив 11 жовтня, що його тест на коронавірусну інфекцію дав позитивний результат.

    «У вересні я виявив проблему зі здоров'ям, яка раптово призвела до послаблення мого імунітету, і з цієї причини я став уразливим для інфекції Covid-19. Минулого тижня після проходження тесту у мене підтвердився позитивний результат на коронавірус. Я зараз госпіталізований у реанімацію і проходжу лікування», – написав Войку.

    За словами міністра, його здоров'я покращилося, і він сподівається «скоро повернутися до роботи».

    Навесні 47-річний Войко вже перехворів на коронавірусну інфекцію.

    До слова, віце-прем'єр-міністр Молдови з реінтеграції Крістіна Лесник заразилася коронавірусом. Крім того на Covid-19 захворів радник прем'єр-міністра Молдови, гендиректор агентства міжетнічних відносин Микола Радіца.

    МВС міністр радник
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