Глава МВС Молдови вдруге захворів на Covid-19



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Павел Войку вдруге захворів на Covid-19

Павел Войку, який навесні вже перехворів коронавірусною інфекцією, восени потрапив у реанімацію із Covid-19

Міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку повідомив 11 жовтня, що його тест на коронавірусну інфекцію дав позитивний результат.

«У вересні я виявив проблему зі здоров'ям, яка раптово призвела до послаблення мого імунітету, і з цієї причини я став уразливим для інфекції Covid-19. Минулого тижня після проходження тесту у мене підтвердився позитивний результат на коронавірус. Я зараз госпіталізований у реанімацію і проходжу лікування», – написав Войку.

За словами міністра, його здоров'я покращилося, і він сподівається «скоро повернутися до роботи».

Навесні 47-річний Войко вже перехворів на коронавірусну інфекцію.

До слова, віце-прем'єр-міністр Молдови з реінтеграції Крістіна Лесник заразилася коронавірусом. Крім того на Covid-19 захворів радник прем'єр-міністра Молдови, гендиректор агентства міжетнічних відносин Микола Радіца.