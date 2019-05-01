Глава МЗС Польщі назвав Росію головною загрозою для Центральної Європи



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Очільник МЗС Польщі Яцек Чапутович

Міністр зауважив, що Польща та Латвія «однаково оцінюють загрози, які походять зі сходу»

Росія та її агресивна політика становлять основну загрозу для країн Центральної Європи.

Про це на спільній прес-конференції зі своїм латвійським колегою Едгаром Рінкевичсом заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє «Укрінформ».

Польський міністр зауважив, що обидві країни однаково оцінюють загрози, які походять зі сходу.

Чапутович також повідомив, що в 10-річчя Східного партнерства Польща хоче, щоб цей проект став «привабливою формою співпраці з близькими сусідами».

При цьому глава польської дипломатії наголосив на необхідності розвитку галузевої співпраці в рамках Партнерства.

Нагадаємо, заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач раніше зазначив, що прикладом зближення країн Партнерства з ЄС могло б стати скасування роумінгу - це відчули б на собі прості люди, зокрема українці, які проживають в Польщі. Пшидач також припустив, що можна було б установити ротаційне головування в рамках Східного партнерства, яке збільшило б рівень відповідальності країн.