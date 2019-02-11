Глава Пентагону прибув до Афганістану з неоголошеним візитом



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В.о. міністра оборони США Пат Шанахан

Шанахан у переговорах з афганськими лідерами наголосить на необхідності досягнення миру з талібами

Виконувач обов’язків міністра оборони США Пат Шанахан прибув 11 лютого до Афганістану з неоголошеним візитом, щоб зустрітися з військовими високопосадовцями та афганськими чиновниками.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що Шанахан у переговорах з афганськими лідерами наголосить на необхідності досягнення миру з талібами.

«Частина лідерів у Афганістані виступає проти будь-якої мирної угоди з талібами, а самі таліби поки що відмовляються з урядом у Кабулі, називаючи представників уряду маріонетками США», - зазначає ЗМІ.

За словами Шанахана, він не має вказівок від Білого дому щодо зниження чисельності військ США в Афганістані з нинішніх 14 тисяч.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп намагається зменшити контингент в Афганістані приблизно наполовину в межах зусиль, спрямованих на скорочення військової присутності США в регіоні.

Як повідомлялося, у грудні 2018 року президент США Дональд Трамп здійснив неоголошений візит до Іраку, де провів зустріч з військовослужбовцями американського контингенту в цій країні.

Іракські політики і лідери шиїтських воєнізованих формувань визнали несподіваний візит президента США Дональда Трампа в країну порушенням суверенітету Іраку.