  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Глава Пентагону прибув до Афганістану з неоголошеним візитом

    • Розсилка
    В.о.&nbsp;міністра оборони США Пат Шанахан - Глава Пентагону прибув до Афганістану з неоголошеним візитом
    В.о. міністра оборони США Пат Шанахан

    Шанахан у переговорах з афганськими лідерами наголосить на необхідності досягнення миру з талібами

    Виконувач обов’язків міністра оборони США Пат Шанахан прибув 11 лютого до Афганістану з неоголошеним візитом, щоб зустрітися з військовими високопосадовцями та афганськими чиновниками.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Зазначається, що Шанахан у переговорах з афганськими лідерами наголосить на необхідності досягнення миру з талібами. 

    «Частина лідерів у Афганістані виступає проти будь-якої мирної угоди з талібами, а самі таліби поки що відмовляються з урядом у Кабулі, називаючи представників уряду маріонетками США», - зазначає ЗМІ.

    За словами Шанахана, він не має вказівок від Білого дому щодо зниження чисельності військ США в Афганістані з нинішніх 14 тисяч.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп намагається зменшити контингент в Афганістані приблизно наполовину в межах зусиль, спрямованих на скорочення військової присутності США в регіоні.

    Як повідомлялося, у грудні 2018 року президент США Дональд Трамп здійснив неоголошений візит до Іраку, де провів зустріч з військовослужбовцями американського контингенту в цій країні.

    Іракські політики і лідери шиїтських воєнізованих формувань визнали несподіваний візит президента США Дональда Трампа в країну порушенням суверенітету Іраку.

    Читайте також
    Афганістан військові Талібан Пентагон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ