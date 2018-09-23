Голова німецької дипломатії поскаржився, що між ФРН і США все менше координації



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Гайко Маас

Раніше щодо важливих питань між Вашингтоном і європейськими партнерами завжди проводилися консультації

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас звинуватив США у відсутності координації з Німеччиною з міжнародних питань. Про це він розповів у інтерв’ю агентству dpa, пише Die Zeit.

«Ми дізнаємося про деякі рішення з Twitter... Складається враження, що і в США дехто дізнається про рішення Білого дому спочатку через Twitter. Це змінює спосіб співпраці», - поскаржився німецький міністр.

Маас зазначив, що раніше щодо важливих питань між Вашингтоном і європейськими партнерами завжди проводилися консультації. «Рішення приймалися при тісному узгодженні на всіх рівнях. Зараз цього все менше», - зазначив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас вважає, що військові конфлікти як в Сирії, так і в Україні, завершилися б, якби на те була воля Москви.