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    У світі

    Голова парламенту Туреччини пішов у відставку

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    Екс-спікер парламенту Туреччини Біналі Йилдирим - Голова парламенту Туреччини пішов у відставку
    Екс-спікер парламенту Туреччини Біналі Йилдирим

    Вибори нового спікера парламенту відбудеться завтра о 9 годині ранку

    Спікер парламенту Туреччини Біналі Йилдирим оголосив про свою відставку.

    Про це він оголосив 18 лютого парламенті, повідомляє «Укрінформ».

    «Я полишаю посаду голови Великих національних зборів Туреччини», - заявив політик.

    Він також повідомив, що вибори нового спікера парламенту відбудеться завтра о 9 годині ранку.

    Відставка голови парламенту не стала сюрпризом для його членів, оскільки про цей намір Йилдирим оголошував раніше.

    Причина відставки – намір висувати свою кандидатуру на посаду мера Стамбула.

    До слова, 16 лютого тисячі людей вийшли на вулиці у Чорногорії, щоб вимагати відставки уряду та президента Міло Джукановича через звинувачення в корупції

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