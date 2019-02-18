Голова парламенту Туреччини пішов у відставку



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Екс-спікер парламенту Туреччини Біналі Йилдирим

Вибори нового спікера парламенту відбудеться завтра о 9 годині ранку

Спікер парламенту Туреччини Біналі Йилдирим оголосив про свою відставку.

Про це він оголосив 18 лютого парламенті, повідомляє «Укрінформ».

«Я полишаю посаду голови Великих національних зборів Туреччини», - заявив політик.

Він також повідомив, що вибори нового спікера парламенту відбудеться завтра о 9 годині ранку.

Відставка голови парламенту не стала сюрпризом для його членів, оскільки про цей намір Йилдирим оголошував раніше.

Причина відставки – намір висувати свою кандидатуру на посаду мера Стамбула.

До слова, 16 лютого тисячі людей вийшли на вулиці у Чорногорії, щоб вимагати відставки уряду та президента Міло Джукановича через звинувачення в корупції