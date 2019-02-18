Голова парламенту Туреччини пішов у відставку
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Екс-спікер парламенту Туреччини Біналі Йилдирим
Вибори нового спікера парламенту відбудеться завтра о 9 годині ранку
Спікер парламенту Туреччини Біналі Йилдирим оголосив про свою відставку.
Про це він оголосив 18 лютого парламенті, повідомляє «Укрінформ».
«Я полишаю посаду голови Великих національних зборів Туреччини», - заявив політик.
Він також повідомив, що вибори нового спікера парламенту відбудеться завтра о 9 годині ранку.
Відставка голови парламенту не стала сюрпризом для його членів, оскільки про цей намір Йилдирим оголошував раніше.
Причина відставки – намір висувати свою кандидатуру на посаду мера Стамбула.
До слова, 16 лютого тисячі людей вийшли на вулиці у Чорногорії, щоб вимагати відставки уряду та президента Міло Джукановича через звинувачення в корупції