Голова Верховного суду Польщі звинуватила владу у «перевороті»
- Сьогодні, 11:57
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«Відбувається державний переворот проти структури однієї з найважливіших інституцій країни», заявила Малгожата Герсдорф
Голова Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф опублікувала відкритого листа, в якому звинуватила владу у «здійсненні перевороту» проти судочинства.
Це сталось після того, як уряд схвалив суперечливі реформи, які, за словами критиків, загрожують верховенству права у Польщі.
Малгожата Герсдорф заявила, що уряд йде на «краю прірви», в яку може впасти ціла країна.
«Відбувається державний переворот проти структури однієї з найважливіших інституцій країни. Він проходить без застосування війська чи силових структур, а зловживаючи законодавчими інституціями», - написала у листі пані Герсдорф.
«Я попереджаю уряд: не порушуйте соціальний контракт, написаний у формі конституції. Ви ходити краєм прірви, в яку вся нація може впасти», - вказує вона.
Нагадаємо, Європейська комісія вперше в історії вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення верховенства права.
Комісія дала польській владі три місяці, аби вона здійснила кроки у сфері судочинства, які можуть виправити ситуацію. Якщо Польща цього не зробить, це може призвести до застосування санкцій, зокрема, до втрати голосу у ЄС.
У свою чергу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина блокуватиме будь-які дії ЄС щодо призупинення права голосу Польщі в Євросоюзі.
Джерело: BBC