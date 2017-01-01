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    Голова Верховного суду Польщі звинуватила владу у «перевороті»

    «Відбувається державний переворот проти структури однієї з найважливіших інституцій країни», заявила Малгожата Герсдорф
    Голова Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф опублікувала відкритого листа, в якому звинуватила владу у «здійсненні перевороту» проти судочинства. Це сталось після того, як уряд схвалив суперечливі реформи, які, за словами критиків, загрожують верховенству права у Польщі. Малгожата Герсдорф заявила, що уряд йде на «краю
    • Сьогодні, 11:57
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    «Відбувається державний переворот проти структури однієї з найважливіших інституцій країни», заявила Малгожата Герсдорф

    Голова Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф опублікувала відкритого листа, в якому звинуватила владу у «здійсненні перевороту» проти судочинства.

    Це сталось після того, як уряд схвалив суперечливі реформи, які, за словами критиків, загрожують верховенству права у Польщі.

    Малгожата Герсдорф заявила, що уряд йде на «краю прірви», в яку може впасти ціла країна.

    «Відбувається державний переворот проти структури однієї з найважливіших інституцій країни. Він проходить без застосування війська чи силових структур, а зловживаючи законодавчими інституціями», - написала у листі пані Герсдорф.

    «Я попереджаю уряд: не порушуйте соціальний контракт, написаний у формі конституції. Ви ходити краєм прірви, в яку вся нація може впасти», - вказує вона.

    Нагадаємо, Європейська комісія вперше в історії вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення верховенства права.

    Комісія дала польській владі три місяці, аби вона здійснила кроки у сфері судочинства, які можуть виправити ситуацію. Якщо Польща  цього не зробить, це може призвести до застосування санкцій, зокрема, до втрати голосу у ЄС.

    У свою чергу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина блокуватиме будь-які дії ЄС щодо призупинення права голосу Польщі в Євросоюзі.

    Джерело: BBC

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