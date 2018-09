Головний радник Трампа не стримував емоції, коли дізнався скільки Манафорт заробляв в Україні



Журналіст Washington Post Боб Вудворд в книзі «Fear: Trump in the White House» (розділ 3, сторінка 21) розповідає про цікавий епізод напередодні появи в серпні 2016 року в The New York Times скандальної статті щодо виплат Полу Манафорту в Україні. Напередодні публікації статті тодішній очільник штабу Дональда Трампа запросив Стівена Беннона до себе в Trump Tower. Пол Манафорт хотів дізнатися думку редактора правораликального сайту Breitbart News щодо майбутньої публікації в The New York Times щодо записів стосовно оплати його послуг в амбарній книзі Партії Регіонів. Коли Стівен Беннон ознайомився із змістом статті, то не зміг стримувати емоції. Ось що пише про це Боб Вудворд:

- «Дванадцять мільйонів клятих доларів готівкою з України!», практично кричав Беннон.

- «Що?», сказала дружина Манафорта.

- «Нічого, люба,» сказав Манафорт. «Нічого».

Після ознайомлення із змістом статті Стівен Беннон зрозумів, що це кінець роботи Манафорта із Дональдом Трампом. Тому він поцікавився чи знає про це сам Дональд Трамп. На це Пол Манафорт відповів заперечно. При цьому він намагався переконати Стівена Беннона, що із суми в 12,7 млн. доларів, як записано в амбарній книзі, він отримав лише незначну частку. За словами Манафорта більша частина коштів ішла на видатки, які платилися іншим людям, котрі працювали на нього. Тому насправді він не отримав і 500 тисяч із названої суми. Проте Стівен Беннон чітко відзначив, що цього в статті The New York Times немає. А тому радив якомога швидше розказати про це Дональду Трампу, для якого відповідна стаття стала неприємним сюрпризом.

Нагадаємо, Стівен Беннон після перемоги Трампа на виборах отримав посаду головного стратега, головного радника з політичних питань 45-го президента США. Беннон втримався у Білому домі до серпня 2017 року.