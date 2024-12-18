Ракети атакували одне з найбільших хімічних підприємств у Росії

«Комбінат Кам'янський» – одне з найбільших хімічних підприємств у Росії

Уражений комбінат спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню і міжконтинентальних балістичних ракет

У Ростовській області ракетної атаки зазнав «Комбінат Кам'янський» – одне з найбільших хімічних підприємств у Росії, яке виробляє паливо для ракет. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі.

«У Ростовській області атаковано одне з найбільших хімічних підприємств Росії – «Комбінат Кам'янський», – написав Коваленко.

За його словами, комбінат спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню і міжконтинентальних балістичних ракет.

Також на комбінаті виготовляють вибухові речовини, компоненти боєприпасів. Ще там утилізують і знешкоджують відпрацьовані ракетні системи.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Ростовській області працювали сили й засоби протиповітряної оборони. Про це заявляв виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар. За його словами, сили ППО начебто збили 10 ракет.