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Ракети атакували одне з найбільших хімічних підприємств у Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ракети атакували одне з найбільших хімічних підприємств у Росії
«Комбінат Кам'янський» – одне з найбільших хімічних підприємств у Росії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уражений комбінат спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню і міжконтинентальних балістичних ракет

У Ростовській області ракетної атаки зазнав «Комбінат Кам'янський» – одне з найбільших хімічних підприємств у Росії, яке виробляє паливо для ракет. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі.

«У Ростовській області атаковано одне з найбільших хімічних підприємств Росії – «Комбінат Кам'янський», – написав Коваленко.

За його словами, комбінат спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню і міжконтинентальних балістичних ракет.

Також на комбінаті виготовляють вибухові речовини, компоненти боєприпасів. Ще там утилізують і знешкоджують відпрацьовані ракетні системи.

Ракети атакували одне з найбільших хімічних підприємств у Росії фото 1
колаж: КіберБорошно/Telegram

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Ростовській області працювали сили й засоби протиповітряної оборони. Про це заявляв виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар. За його словами, сили ППО начебто збили 10 ракет.

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Теги: ракетна атака Центр протидії дезінформації росія

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