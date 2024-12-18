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Біля Варшави у центрі ядерних досліджень сталася пожежа

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Біля Варшави у центрі ядерних досліджень сталася пожежа
Радіологічного ризику немає, тому що пожежа сталася на значній відстані від дослідницького реактора
фото: скриншот відео

Вогнеборці вже взяли пожежу під контроль, у гасінні вогню брали участь 40 пожежників

У Польщі сталася пожежа в Національному центрі ядерних досліджень. Про це повідомляють RMF FM і Польське радіо.

Центр розташовано в місті Отвоцьк під Варшавою. За даними журналістів, стався вибух газу в лабораторії, орендованій сторонньою компанією.

Під час пожежі постраждали дві людини. При цьому радіологічного ризику немає, тому що пожежа сталася на значній відстані від дослідницького реактора.

Заступник директора центру Гжегож Кшиштошек також повідомив Польському радіо, що інцидент стався далеко від ядерного реактора – у технічній будівлі, у підвалі. Він припускає, що пожежа сталася найімовірніше тому, що «хтось припустився помилки».

Національний центр ядерних досліджень є одним з найбільших науково-дослідних інститутів у Польщі, який має у своєму розпорядженні, серед іншого, єдиний у Польщі дослідницький ядерний реактор MARIA. Науково-технологічний парк «Świerk» є організаційною одиницею NCBJ.

Нещодавно на нафтопереробному заводі, розташованому неподалік Флоренції, стався потужний вибух. За попередніми даними, загинули як мінімум двоє людей, вісім отримали поранення, ще четверо вважаються зниклими безвісти. Інцидент стався на італійському заводі, що належить енергетичній компанії Eni, про це пише CNN.

«Eni підтверджує, що пожежа спалахнула сьогодні вранці на паливному складі в Каленцано», – йдеться в заяві компанії, додаючи, що пожежа була обмежена зоною завантаження і «жодним чином не вплинула на резервуарний парк. Причини перевіряються».

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Теги: пожежа вибух радіо Польща Варшава

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