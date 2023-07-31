Ґвалтував та погрожував вбити. Житель Росії 14 років насильно утримував знайому в будинку

У будинку Володимира також мешкала його мати, проте сусіди вважали, що вона самотня, бо її син ніколи не виходив надвір

Катерина жила в окремій кімнаті, на якій були встановлені ґрати та навісний замок

Управління Слідчого комітету у Челябінській області порушило кримінальну справу про викрадення людини після того, як до поліції звернулася жінка, яка 14 років перебувала у полоні у селищі Смоліне. Про це повідомляє російське видання Meduza.

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«За даними слідства, восени 2009 року в обласному центрі підозрюваний під приводом розпивання спиртного привіз до приватної оселі місцеву мешканку, яку утримував у вказаному будинку дотепер. Після загострення психічного захворювання чоловіка доставлено до лікувального закладу і жінка змогла залишити домоволодіння, в якому її утримували», – йдеться в повідомленні.

За даними Baza та Mash, потерпілою є 33-річна Катерина. У 2009 році, коли їй було 19 років, вона разом із подругою познайомилася на залізничному вокзалі Челябінська з 37-річним Володимиром, який запросив їх до селища Смоліне і замкнув у будинку на вулиці Фестивальній.

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Катерина жила в окремій кімнаті, на якій були встановлені ґрати та навісний замок. За словами жінки, викрадач періодично ґвалтував її під загрозою вбивства.

У будинку Володимира також мешкала його мати, проте сусіди вважали, що вона самотня, бо її син ніколи не виходив надвір. Mash стверджує, що у 2010 році Володимир убив подругу Катерини.

Втекти Катерині вдалося в липні 2023 року – тоді мати Володимира викликала швидку через те, що він постійно пив і поводився агресивно. Коли Володимира госпіталізували, він забув зачинити кімнату Катерини на замок і та втекла.

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік насильно утримував дівчину у своїй квартирі.