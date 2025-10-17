Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін має свої страшилки
фото: depositphotos.com

Стратегія Путіна також більш-менш зрозуміла – він тягне час

Розмови в трикутнику Трамп-Путін-Зеленський неможливо розглядати у відриві від головних переговорів світу – переговорів США-Китай, особливо на фоні нового витка тарифно-рідкісноземельного загострення, яке має стартувати 30 жовтня.

  1. На Алясці Путін зумів переконати Трампа, що можна вести переговори до припинення вогню. Лише зміна цієї формули є важливою для розуміння подальших змін Думаю, формула: «спочатку мир, а потім переговори» – це головне питання переговорів Трамп-Зеленський. Її підтримка чи не підтримка – головна відповідь на питання чи можливий мир найближчим часом, хоча б теоретично.
  2. Стратегія Трампа полягає у залякуванні Росії, що у разі не припинення війни, Росія почне різко втрачати нафтові прибутки. При цьому, «Томагавки» залишаються головною страшилкою Вашингтона: якщо Росія не припиняє війну, «українські Томагавки» розбивають нафтоперевалку на Балтиці.
  3. Стратегія Путіна також більш-менш зрозуміла – він тягне час і продовжує пропонувати Трампу міфічний видобуток рідкоземів у Росії. Паралельно, Путін, має свої страшилки: він демонструє, що активно готується до мобілізації. І демонструє, що може вдарити по Європі. Його ціль обміняти спокій НАТО на Україну. Наша задача – не допустити цього.
  4. Головна червона лінія Путіна зараз – Донбас. Зупинити війну без контролю над Донбасом він може лише під страхом за своє життя.
  5. Зустріч у Будапешті (буде вона чи не буде, зараз не має значення) – це подвійна гра Трампа. З однієї сторони він підтримує Орбана перед квітневими виборами-2026. Але головна ціль – отримати певний переговорний «плацдарм» перед переговорами з Китаєм. Росія не може бути 100% сателітом Китаю у цей момент. В ідеалі, Трамп хотів би отримати хоч якийсь варіант миру. Не вийде, тоді важлива програма мінімум – не допустити спільної позиції РФ і Китаю. Хоча, як на мене, тут американці явно переоцінюють роль Москви у сучасній світовій історії.

Ну а щодо миру, то його вірогідність доволі низька. Хоча й більша за нуль.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Донбас війна Китай путін Дональд Трамп Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попередній медогляд Трампа показав, що він повністю придатний для виконання обов’язків президента
Білий дім оголосив про медобстеження Трампа
9 жовтня, 10:08
Кислиця наголосив, що багато західних політиків все ще мислять шаблонами минулого століття
Європа повинна «серйозно поставитися» до загрози, яку їй становить Росія – Кислиця
4 жовтня, 10:15
ХАМАС погодився на план США: Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази
ХАМАС погодився на план США: Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази
4 жовтня, 00:27
ССО України вразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 у Криму
Українські ССО знищили «очі» С-400 у Криму
30 вересня, 13:07
Де брати кошти, зараз як ніколи є актуальною для РФ
Військовий комунізм 2.0: путінський режим пожирає активи заможних росіян
26 вересня, 20:03
Зеленський зазначив, що РФ все одно на власні втрати, тому необхідний «потужний поштовх», щоб змусити її до миру
Зеленський: Україна очікує, що США підштовхнуть Росію до мирних переговорів
24 вересня, 00:48
Засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей: президент зробив заяву
Засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей: президент зробив заяву
23 вересня, 19:04
Нові будинки ЖК «Невський» у Маріуполі, зведені Росією у 2023 році, вже почали руйнуватися – від стін відпадає обшивка з утеплювачем
У Маріуполі вже руйнуються будинки, які нахвалював Путін
22 вересня, 10:07
Українські водойми зеленіють так само, як і торік
Чому в Україні зеленіють річки? Віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» знайшов пояснення
20 вересня, 11:30

Вадим Денисенко

Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу
Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу
Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
«Томагавки» не змінять хід війни, але є нюанс
«Томагавки» не змінять хід війни, але є нюанс
Війна, яку Росія програла
Війна, яку Росія програла
Якщо Трамп не отримає Нобелівську премію-2025. Що далі?
Якщо Трамп не отримає Нобелівську премію-2025. Що далі?
Україна та Росія зняли будь-які запобіжники щодо ударів
Україна та Росія зняли будь-які запобіжники щодо ударів

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua