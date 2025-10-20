Зеленський розказав, що наразі вимагає від України Путін

Президент України про ультиматум Кремля: «Думка русскіх не змінилася…»

Позиція Росії щодо Донбасу не змінилася: у Кремлі очікують, що Україна повністю залишить територію Донецької та Луганської областей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Думка «рускіх» не змінилася. Вони хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу. Не повністю зі сходу, а саме з Донбасу. Повністю з Донецької та Луганської областей. Я пояснив, що позиція України в цьому контексті не змінилася», – заявив президент.

Зеленський наголосив, що доніс цю інформацію як президенту США Дональду Трампу, так і спецпредставнику президента США Стіву Віткоффу, який, за його словами, передає позицію російської сторони. «Це не означає, що це його власна точка зору. Принаймні він так це пояснює», – уточнив президент.

Глава держави зазначив, що росіяни створюють оманливе враження, нібито мешканці Донбасу «хочуть у Росію» й начебто провели для цього референдум. Зеленський наголосив, що спочатку була окупація, а вже потім відбувалося щось безконтрольне і очевидно незаконне, що у Кремлі назвали «референдумом».

«Ці сигнали «рускіх» настільки далекі від реальності, що між початком окупації і так званим «референдумом» пройшло 10 років», – підкреслив він.

За словами Зеленського, Віткофф аргументував, що ці псевдорішення занесені до конституції РФ. Президент України відповів, що така модель є неприйнятною: «Я пояснив Віткоффу: якщо завтра Путін внесе до конституції ще щось після закінчення війни, то що – нам знову потрібно буде відходити з якоїсь територій? А якщо я внесу в Конституцію України дві області РФ, вони будуть виходити звідти? Це непрацююча модель».

Нагадаємо, у Європейському Союзі різко відреагували на заплановану зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Саміт, на якому буде обговорюватися війна в Україні, але без участі ЄС, сприймається як «політичне жахіття» і глибока зневага до Європи.

Зазначимо, що через санкції Європейського Союзу, що накладають обмеження на польоти російських урядових літаків через повітряний простір ЄС, російський диктатор Володимир Путін змушений обирати «обхідний» маршрут для свого польоту до Будапешта.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був готовий поїхати в Будапешт на перемовини між американським лідером Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Він також розповів, що нині Україна не програє цієї війни, але й Росія не перемагає, тому Москва посилила авіаудари через свою «слабку позицію» на полі бою.