Нафтохімічний завод у Башкирії та Нижньогородський НПЗ зупинили роботу після ударів дронів

Безпілотники цієї ночі вдарили по НПЗ у Кстові та нафтохімзаводу в Стерлітамаку

У ніч проти 4 листопада на території Росії лунали вибухи

Стерлітамацький нафтохімічний завод та Кстовський нафтопереробний завод зупинились після атаки безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

«Одразу два підприємства – нафтохімічний завод в Башкирії та Нижньогородський НПЗ зупинили роботу після атаки дронів цієї ночі», – каже він.

Крім того, Коваленко зазначив, що внаслідок ударів є перебої з електрикою в окремих районах Курської області.

Нагадаємо, у ніч проти 4 листопада на території Росії знову пролунали вибухи. Цього разу дрони дісталися Кстовського нафтопереробного заводу. Він одним із ключових нафтопереробних підприємств європейської частини Росії, і його ураження може мати значний вплив на військово-економічний потенціал агресора. Нижньогородський НПЗ компанії «Лукойл» часто просто називають «Кстовський НПЗ». Завод переробляє нафту на бензин, дизель, бітум та інші нафтопродукти. Це стратегічний об’єкт для нафтової галузі Росії та експорту.

Також цієї ночі у місті Стерлітамак на нафтохімічному заводі (СНХЗ), одному з ключових підприємств хімічної промисловості Башкортостану, пролунали потужні вибухи. Частково обвалилось приміщення цеху, в момент вибуху там перебували п’ятеро осіб. СНХЗ є важливим підприємством для регіону, продукція якого використовується в тому числі в оборонно-промисловому комплексі. Завод спеціалізується на випуску синтетичних каучуків, ізопрену та інших матеріалів, що використовуються при виробництві техніки та комплектуючих для армії та ВПК.