Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нафтохімічний завод у Башкирії та Нижньогородський НПЗ зупинили роботу після ударів дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Нафтохімічний завод у Башкирії та Нижньогородський НПЗ зупинили роботу після ударів дронів
Безпілотники цієї ночі вдарили по НПЗ у Кстові та нафтохімзаводу в Стерлітамаку
скріншот з відео з соцмереж

У ніч проти 4 листопада на території Росії лунали вибухи

Стерлітамацький нафтохімічний завод та Кстовський нафтопереробний завод зупинились після атаки безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

«Одразу два підприємства – нафтохімічний завод в Башкирії та Нижньогородський НПЗ зупинили роботу після атаки дронів цієї ночі», – каже він.

Крім того, Коваленко зазначив, що внаслідок ударів є перебої з електрикою в окремих районах Курської області.

Нагадаємо, у ніч проти 4 листопада на території Росії знову пролунали вибухи. Цього разу дрони дісталися Кстовського нафтопереробного заводу. Він одним із ключових нафтопереробних підприємств європейської частини Росії, і його ураження може мати значний вплив на військово-економічний потенціал агресора. Нижньогородський НПЗ компанії «Лукойл» часто просто називають «Кстовський НПЗ». Завод переробляє нафту на бензин, дизель, бітум та інші нафтопродукти. Це стратегічний об’єкт для нафтової галузі Росії та експорту.

Також цієї ночі у місті Стерлітамак на нафтохімічному заводі (СНХЗ), одному з ключових підприємств хімічної промисловості Башкортостану, пролунали потужні вибухи. Частково обвалилось приміщення цеху, в момент вибуху там перебували п’ятеро осіб. СНХЗ є важливим підприємством для регіону, продукція якого використовується в тому числі в оборонно-промисловому комплексі. Завод спеціалізується на випуску синтетичних каучуків, ізопрену та інших матеріалів, що використовуються при виробництві техніки та комплектуючих для армії та ВПК.

Читайте також:

Теги: нафта росія Центр протидії дезінформації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як діяти українцям вже сьогодні
Як зробити 2026 роком перелому без чарівної зброї
10 жовтня, 15:11
Російські дрони стали небезпечнішими для локомотивів
Очільник «Укрзалізниці» розповів, що Росія використовує вдосконалені дрони для прицільних ударів по залізниці
15 жовтня, 16:18
Індія вдвічі скоротила імпорт російської нафти після заяви Трампа – Reuters
Індія вдвічі скоротила імпорт російської нафти після заяви Трампа – Reuters
17 жовтня, 01:58
Російський атомний підводний човен «Юрий Долгорукий», 2013 рік
ЗМІ розкрили, як Росія стежить за НАТО в Арктиці
27 жовтня, 19:00
«Росіяни перемагають, працюючи з емоціями, ідентичністю, травмами»
«Україна нападе на Польщу», «українки руйнують польські шлюби». Росія вже «бомбардує» Європу Гібридна війна
27 жовтня, 21:22
Зеленський кілька разів телефонно звертався до Трампа з проханням передати Україні Tomahawk
Чому Трамп не захотів давати Україні Tomahawk: версія The New York Times
18 жовтня, 21:49
В Ульяновській області Росії атаковано нафтобазу
В Ульяновській області Росії атаковано нафтобазу (фото, відео)
29 жовтня, 00:16
Місцева влада закликає мешканців не виходити на вулиці
Брянщину атакували безпілотники, є влучання (відео)
28 жовтня, 18:41
У Серпухові загорілась нафтобаза після атаки дронів
Уночі Росію атакувало майже 200 дронів: подробиці
27 жовтня, 06:29

Політика

Нафтохімічний завод у Башкирії та Нижньогородський НПЗ зупинили роботу після ударів дронів
Нафтохімічний завод у Башкирії та Нижньогородський НПЗ зупинили роботу після ударів дронів
Глава російського уряду провів переговори з Сі Цзіньпіном: деталі
Глава російського уряду провів переговори з Сі Цзіньпіном: деталі
Єврокомісія озвучила нові вимоги для України на шляху до вступу в ЄС
Єврокомісія озвучила нові вимоги для України на шляху до вступу в ЄС
Північна Корея випустила десяток ракет під час візиту глави Пентагону до кордону
Північна Корея випустила десяток ракет під час візиту глави Пентагону до кордону
Адміністрація Трампа розпочала планування військової операції в Мексиці – NBC News
Адміністрація Трампа розпочала планування військової операції в Мексиці – NBC News
Демократи і республіканці створили план для припинення шатдауну
Демократи і республіканці створили план для припинення шатдауну

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua