Головна Світ Політика
search button user button menu button

Індія вдвічі скоротила імпорт російської нафти після заяви Трампа – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Індія вдвічі скоротила імпорт російської нафти після заяви Трампа – Reuters
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп раніше заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив, що припинить закупівлю російської нафти

Індія скоротила закупівлі російської нафти наполовину після заяви президента США Дональда Трампа. про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Високопоставлений представник Білого дому розповів Reuters, що індійські нафтопереробні компанії зменшили імпорт російської нафти на 50%.

Водночас чиновник не уточнив жодних додаткових деталей щодо причин чи термінів цього рішення.

Раніше прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що його країна припинить закупівлю російської нафти. Про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі.

Американський лідер зазначив, що після тривалого тиску з боку Вашингтона Делі погодився врахувати позицію США.

«Мій друг Моді запевнив, що Індія не купуватиме нафту у Росії», – сказав Трамп журналістам.

Як повідомлялося, державні нафтопереробні заводи Індії скоротили закупівлі російської нафти на понад 45% у період з червня по вересень цього року. 

Старший аналітик Kpler з питань нафти Навін Дас зазначив, що у вересні державні нафтопереробні заводи закупили у Росії 600 тис. барелів нафти на добу, що є «досить істотним» скороченням порівняно з 1,1 млн барелів на добу, які вони закупили у червні цього року.

Раніше стало відомо, що трейдери, які постачають російську нафту, почали вимагати від індійських державних нафтопереробних компаній розрахунків у китайських юанях. Одна з компаній уже здійснила оплату в цій валюті.

До слова, індійські урядовці передали адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що для того, аби Нью-Делі зміг зменшити обсяги імпорту російської нафти, Вашингтон повинен надати дозвіл на закупівлю сировини у підсанкційних країн – Ірану та Венесуели.

Теги: нафта Нарендра Моді Індія Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп вперше назвав Росію агресором. Що насправді це?
Трамп вперше назвав Росію агресором. Що насправді це?
19 вересня, 07:20
Трамп анонсував «дуже важливе» оголошення щодо аутизму
Трамп анонсував «дуже важливе» оголошення щодо аутизму
21 вересня, 04:34
Трамп: Найбільший прогрес – те, що російська економіка в жахливому стані прямо зараз
Трамп: Занепад економіки Росії – головний прогрес у війні
23 вересня, 23:03
Трамп «готовий використати силу, щоб зупинити потік наркотиків у США та притягти винних до відповідальності»
США готують удари по наркоторговцях у Венесуелі: Трамп розглядає атаки дронами
27 вересня, 03:25
Наслідки удару по Запоріжжю
Масована атака на Україну: головне за ніч
28 вересня, 06:26
План Трампа включає 21 пункт
Трамп розробив мирний план для Гази
28 вересня, 23:02
Останні тижні поведінка президента США Дональда Трампа, особливо у соцмережах, викликає дедалі більше запитань як у Сполучених Штатах
Поведінка Трампа викликає занепокоєння: фейки, дивні заяви та скандальні промови – аналіз The Guardian
6 жовтня, 04:35
Наступним кроком фракції стане звернення до Дональда Трампа та його сімʼї із запрошенням відвідати місто-герой Чернігів
У Чернігові з’явиться сквер на честь Дональда Трампа
Вчора, 14:28
Зеленський зауважив, що розмова з Трампом була «дуже продуктивна»
Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом
11 жовтня, 16:21

Політика

Трамп назвав склад делегації США для переговорів із Росією
Трамп назвав склад делегації США для переговорів із Росією
Індія вдвічі скоротила імпорт російської нафти після заяви Трампа – Reuters
Індія вдвічі скоротила імпорт російської нафти після заяви Трампа – Reuters
Сенат США готується розглянути законопроєкт про санкції проти Росії
Сенат США готується розглянути законопроєкт про санкції проти Росії
Розмова Трампа з Путіним ставить під сумнів постачання Україні ракет Tomahawk – Reuters
Розмова Трампа з Путіним ставить під сумнів постачання Україні ракет Tomahawk – Reuters
Трамп запитав у Путіна, чи не проти він передачі Україні ракет Tomahawk
Трамп запитав у Путіна, чи не проти він передачі Україні ракет Tomahawk
Орбан і Трамп обговорили підготовку до саміту з Путіним у Будапешті
Орбан і Трамп обговорили підготовку до саміту з Путіним у Будапешті

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua