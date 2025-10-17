Індія вдвічі скоротила імпорт російської нафти після заяви Трампа – Reuters

Дональд Трамп раніше заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив, що припинить закупівлю російської нафти

Індія скоротила закупівлі російської нафти наполовину після заяви президента США Дональда Трампа. про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Високопоставлений представник Білого дому розповів Reuters, що індійські нафтопереробні компанії зменшили імпорт російської нафти на 50%.

Водночас чиновник не уточнив жодних додаткових деталей щодо причин чи термінів цього рішення.

Раніше прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що його країна припинить закупівлю російської нафти. Про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі.

Американський лідер зазначив, що після тривалого тиску з боку Вашингтона Делі погодився врахувати позицію США.

«Мій друг Моді запевнив, що Індія не купуватиме нафту у Росії», – сказав Трамп журналістам.

Як повідомлялося, державні нафтопереробні заводи Індії скоротили закупівлі російської нафти на понад 45% у період з червня по вересень цього року.

Старший аналітик Kpler з питань нафти Навін Дас зазначив, що у вересні державні нафтопереробні заводи закупили у Росії 600 тис. барелів нафти на добу, що є «досить істотним» скороченням порівняно з 1,1 млн барелів на добу, які вони закупили у червні цього року.

Раніше стало відомо, що трейдери, які постачають російську нафту, почали вимагати від індійських державних нафтопереробних компаній розрахунків у китайських юанях. Одна з компаній уже здійснила оплату в цій валюті.

До слова, індійські урядовці передали адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що для того, аби Нью-Делі зміг зменшити обсяги імпорту російської нафти, Вашингтон повинен надати дозвіл на закупівлю сировини у підсанкційних країн – Ірану та Венесуели.