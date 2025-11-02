Головна Думки вголос Олексій Копитько
Олексій Копитько Експерт та блогер

СБУ б'є по нафті. У росіян нова дилема

glavcom.ua
СБУ м'яко натякнула, що покупці вуглеводнів у «Роснєфти» можуть раптово опинитися поза законом
фото: скріншот з відео

Покупцям російської нафти краще задуматися

СБУ разом з іншими структурами Сил оборони України ввела кінетичні санкції проти нафтоналивного термінала у порту Туапсе. Фото і відео вже всі подивилися, дещо виділю.

По-перше, важливий сам факт успішної атаки на один з каналів експорту російської нафти. У даній ситуації це гнізда компанії «Роснєфть», що додає гармонії.

СБУ м'яко натякнула, що покупці вуглеводнів у «Роснєфти» можуть раптово опинитися поза законом. Україна це робитиме самостійно. Збитки гарантовані, а ось страхові виплати – точно ні. Варто добре подумати. Особливо – після 21 листопада.

По-друге, у Туапсе до цілей у порту дотягнулися п'ять дронів, це пристойно. Вектор можна намалювати. Дрони фіксувалися в Анапі, Геленджику і Лазаревському (за Туапсе).

Днями дрони СБУ відвідали Крим, де вразили два паливних об'єкти, а також – ЗРПК «Панцир С-2» і 2 РЛС. По РЛС і засобах ППО на півдні відпрацьовують і інші структури Сил оборони України. З огляду на це, візити дронів нагадують якийсь ритуал з елементами хорошого тону: прорвався в чиїсь відкриті двері – відкрий для наступного.

Це неминуче має наводити російське командування на певні думки. Адже вони точно знають масштаби пошкоджень і динаміку. Прориви явно почастішали, стали більш чутливими.

Тобто, росіяни не встигають затикати дірки. Після кожного успішного ураження засобів ППО у них дилема: терміново закривати пробій або не ворушитися, тому що українські війська спостерігають і можуть вдарити туди, де послабили захист переміщенням.

Ну, і, по-третє. Відео з Туапсе (та й з інших точок) вичерпно красномовно: російська ППО набагато небезпечніша для росіян, ніж українська армія. Наші точково б'ють по військових об'єктах і пов'язаній інфраструктурі, а росППО палить на всі боки, над містом, не напружуючись з приводу житлових будинків.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна СБУ війна росія нафта

