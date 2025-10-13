Після різкого падіння нафта почала дорожчати: що стало причиною

Ціна на нафту марки Brent піднялася вище $63 за барель

Ціни на нафту зросли після того, як Білий дім продемонстрував готовність досягти угоди з Китаєм, щоб заспокоїти нові торговельні напруження між двома найбільшими споживачами нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Ціна на нафту марки Brent піднялася вище $63 за барель після падіння на 3,8% у п'ятницю, що стало найбільшим падінням з серпня. У неділю Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс виступили з дещо більш примирливим тоном щодо Китаю після того, як у п'ятницю було оголошено про додаткові 100% мита та експортний контроль щодо азійської країни.

«У нас все буде добре з Китаєм», – заявив президент США журналістам на борту Air Force One, хоча мита з 1 листопада залишаються в силі. Він також сказав, що розгляне можливість озброєння України ракетами Tomahawk великої дальності, які дозволять наносити удари глибше в Росію, що збільшує ризик подальших перебоїв у постачанні нафти з країн-членів ОПЕК+.

«Ціни на сиру нафту відновилися після того, як Трамп продемонстрував готовність до угоди з Китаєм з метою пом'якшення торговельних напружень. З технічного погляду, як WTI, так і Brent залишаються слабкими, але все ще знаходяться в межах встановлених торговельних діапазонів», – зазначив Оле Хансен, керівник відділу стратегії сировинних товарів Saxo Bank.

До слова, кілька країн-членів ЄС, зокрема союзники України, збільшили імпорт російських енергоносіїв в 2025 році порівняно з 2024 роком. За даними Reuters, це Угорщина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Румунія, Хорватія та Португалія.