«Хочу справедливості»: британець подасть в суд на Росію через отруєння «Новачком»



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Чарлі Роулі після отруєння пробув у комі два тижні

Чоловік хоче відсудити у російської сторони близько 80 мільйонів рублів

Житель Британії Чарлі Роулі, який постраждав у 2018 році від нервово-паралітичної речовини «Новачок» в Еймсбері, має намір подати в суд на Росію.

Про це повідомляє The Mirror з посиланням на Роулі і його адвоката.

Видання відзначає, що рік тому від отруєння «Новачком» померла його подруга Дон Стерджесс, а чоловік пробув у комі два тижні.

За словами Роулі, він найняв адвоката і хоче подати в суд на російську сторону, так як це отруєння сильно змінило його життя. Чоловік хоче відсудити у російської сторони близько 80 мільйонів рублів.

«Я хочу справедливості», - сказав Роулі.

Адвокат чоловіка підкреслив, що його клієнт досі страждає через серйозні побічні ефекти після отруєння «Новачком». Також Роулі не дає спокою те, що про інцидент нібито замовчується інформація.

«Є ще так багато питань без відповіді, і саме тому він попросив нас допомогти йому отримати ці відповіді», - додав адвокат Роулі.

Нагадаємо, 30 червня 2018 року в британському місті Еймсбері 44-річна Дон Стерджесс і її 45-річний супутник Чарлі Роулі були госпіталізовані в критичному стані. Це сталося після отруєння нервово-паралітичною речовин.

Пізніше з'ясувалося, що незадовго до інциденту Роулі знайшов на вулиці флакон парфуму в дорогій упаковці. Чоловік вирішив подарувати його своїй супутниці.

Жінку доставили в лікарню, де вона згодом померла. Роулі ж кілька разів лежав у лікарні, проте в результаті відновився і був виписаний.

Посол Росії у Британії наполяв, що РФ нікого не труїла «Новачком» в Еймсбері.