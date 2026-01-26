Головна Світ Соціум
Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Симоньян вже готується до смерті
фото: msimonyan/Telegram

Симоньян лікується від раку

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян вперше показала себе без перуки після хімієтерапії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Telegram.

«Нічого не бійтеся. Бог є, а смерті немає», – підписала фото російська пропагандистка.

Головна російська пропагандистка вперше показала своє фото після хімієтерапії фото 1

Нагадаємо, пропагандистка Маргарита Симоньян розповідала про початок курсу хімієтерапії. Росіянка також звернулася до російської аудиторії з проханням.

До слова, керівниця пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян на тлі лікування від раку несподівано заговорила про містику. Прихильниця кровопролитної війни в Україні розповіла, що бачить біля свого будинку чорного кота. За словами 45-річної хворої путіністки, тварина почала приходити нібито після того, як не стало її чоловіка Тиграна Кеосаяна.

Як повідомлялося, головна редакторка російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян потрапила до списку впливових людей у 2025 році за версією видання Financial Times в категорії «Лідери».

