Глава Пентагону пояснив чому новий лідер Ірану не з'являється на публіці

Єгор Голівець
Глава Пентагону пояснив чому новий лідер Ірану не з’являється на публіці
Пентагон заявив про серйозні травми іранського лідера після ударів
фото: SIPA

Від імені Хаменеї опублікували лише текст без відео чи голосу

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї зазнав поранення і, ймовірно, перебуває у важкому стані, що може пояснювати його відсутність у публічному просторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За словами Гегсета, від імені іранського лідера напередодні опублікували заяву, однак вона була поширена лише у текстовому форматі – без відеозвернення чи аудіозапису. «Ми знаємо, що новий так званий, не такий вже й верховний лідер поранений і, ймовірно, покалічений», – сказав глава Пентагону.

Міністр війни США звернув увагу на те, що в Ірані існують усі технічні можливості для запису відео або аудіозвернення. «В Ірані є безліч камер і диктофонів», – наголосив Гегсет, поставивши під сумнів причини публікації лише текстової заяви.

На його думку, травми можуть заважати іранському лідеру публічно виступати. «Він наляканий, він поранений, у бігах, і йому бракує легітимності», – сказав Гегсет.

Глава Пентагону також заявив, що Сполучені Штати мають план для знищення військового потенціалу Ірану. «Ми маємо план перемогти, знищити, вивести з ладу всі їхні значущі військові можливості з темпами, яких світ ніколи раніше не бачив», – сказав він.

Окремо міністр прокоментував внутрішню ситуацію в Ірані, заявивши про невизначеність у керівництві країни. «Це для них безлад. Хто головний? Іран може навіть не знати», – додав Гегсет.

Нагадаємо, що Пентагон ухвалив рішення направити експедиційний підрозділ морської піхоти США на Близький Схід на тлі загострення ситуації в Ормузькій протоці та атак Ірану на судноплавство.

Раніше  Піт Гегсет заявив, що після тривалої кампанії ударів Сполучених Штатів та Ізраїлю військовий потенціал Ірану зазнав значного ослаблення, зокрема більшість ракетного та безпілотного арсеналу країни була знищена.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

