Глава Пентагону пояснив чому новий лідер Ірану не з’являється на публіці

Від імені Хаменеї опублікували лише текст без відео чи голосу

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї зазнав поранення і, ймовірно, перебуває у важкому стані, що може пояснювати його відсутність у публічному просторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За словами Гегсета, від імені іранського лідера напередодні опублікували заяву, однак вона була поширена лише у текстовому форматі – без відеозвернення чи аудіозапису. «Ми знаємо, що новий так званий, не такий вже й верховний лідер поранений і, ймовірно, покалічений», – сказав глава Пентагону.

Міністр війни США звернув увагу на те, що в Ірані існують усі технічні можливості для запису відео або аудіозвернення. «В Ірані є безліч камер і диктофонів», – наголосив Гегсет, поставивши під сумнів причини публікації лише текстової заяви.

На його думку, травми можуть заважати іранському лідеру публічно виступати. «Він наляканий, він поранений, у бігах, і йому бракує легітимності», – сказав Гегсет.

Глава Пентагону також заявив, що Сполучені Штати мають план для знищення військового потенціалу Ірану. «Ми маємо план перемогти, знищити, вивести з ладу всі їхні значущі військові можливості з темпами, яких світ ніколи раніше не бачив», – сказав він.

Окремо міністр прокоментував внутрішню ситуацію в Ірані, заявивши про невизначеність у керівництві країни. «Це для них безлад. Хто головний? Іран може навіть не знати», – додав Гегсет.

Нагадаємо, що Пентагон ухвалив рішення направити експедиційний підрозділ морської піхоти США на Близький Схід на тлі загострення ситуації в Ормузькій протоці та атак Ірану на судноплавство.

Раніше Піт Гегсет заявив, що після тривалої кампанії ударів Сполучених Штатів та Ізраїлю військовий потенціал Ірану зазнав значного ослаблення, зокрема більшість ракетного та безпілотного арсеналу країни була знищена.