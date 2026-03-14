Напад на синагогу у Мічигані: підозрюваний витратив тисячі доларів на піротехніку

Підозрюваний у нападі на синагогу у штаті Мічиган за кілька днів до атаки придбав піротехніку на понад дві тисячі доларів. Про це повідомляє NBC News, пише «Главком».

За інформацією правоохоронців, 41-річний Айман Мохамад Газалі відвідав магазин феєрверків у районі Детройта 10 березня та провів там близько 45 хвилин. Камери відеоспостереження зафіксували, як він купував десятки різних піротехнічних виробів.

Через два дні чоловік, за даними ФБР, врізався на пікапі Ford F-150 у будівлю синагоги Temple Israel у містечку Вест-Блумфілд. Після цього сталася пожежа.

У приміщенні на той момент працював дошкільний заклад, який відвідували понад 100 дітей, однак ніхто з них не постраждав.

За словами слідчих, нападник перебував на парковці біля будівлі близько двох годин, після чого приблизно о 12:15 врізався автомобілем у двері синагоги.

Після зіткнення сталася перестрілка щонайменше з двома охоронцями. Під час інциденту моторний відсік автомобіля загорівся. Згодом підозрюваного знайшли мертвим. Слідчі встановили його особу за допомогою судово-медичної експертизи.

У вантажівці правоохоронці виявили велику кількість піротехніки промислового класу та каністри з легкозаймистою рідиною, ймовірно, бензином.

Відомо, що Газалі був громадянином США ліванського походження і не мав кримінального минулого. За даними місцевої влади, нещодавно він втратив кількох членів родини під час ізраїльського авіаудару в Лівані.

Слідчі також перевіряють його можливі контакти з представниками угруповання «Хезболла».

Що відомо про підозрюваного

Газалі в’їхав до Сполучених Штатів у травні 2011 року за імміграційною візою як чоловік американської громадянки. Зазначається, що він подав заяву на натуралізацію в жовтні 2015 року й отримав громадянство США в лютому 2016-го.

Підозрюваний мешкав у передмісті Детройта Дірборн-Гайтс, де й працював у ресторані. Його колишня дружина подала на розлучення у серпні 2024 року. У подружжя є дитина.

Напередодні нападу Газалі опублікував у соцмережах фотографії членів своєї родини, зокрема племінників, які загинули внаслідок ізраїльського удару по місту Машгара в Лівані.