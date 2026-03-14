Забруднення Дністра: Молдова звернулася до ЄС по екстрену допомогу

Іванна Гончар
Забруднення Дністра: Молдова звернулася до ЄС по екстрену допомогу
Мобільна лабораторія відбирає проби води кожні шість годин, щоб постійно контролювати її якість
скриншот з відео

Українські служби працюють на своєму березі Дністра, а румунські фахівці допомагають встановлювати додаткові фільтри

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну звернувся до Європейського Союзу з проханням про допомогу через забруднення річки Дністер після російських ударів по Україні. Про це він повідомив у своєму дописі у Facebook, передає «Главком».

За словами Мунтяну, Молдова потребує підтримки європейських партнерів для ліквідації наслідків екологічної загрози.

«Попросив наших європейських партнерів про підтримку для швидкої мобілізації команд фахівців і необхідного обладнання для врегулювання ситуації на місці», – написав прем’єр.

Йдеться, зокрема, про обладнання для вловлювання, утримання та збору нафтових забруднень з води, а також мобільні лабораторії для перевірки якості води.

Прем’єр повідомив, що разом із міністром довкілля Георге Хадждер він перебуває у місті Сорока, де контролюють ситуацію на місці. До ліквідації наслідків забруднення залучені підрозділи рятувальників, Національної армії, служби Apele Moldovei та екологічних агентств.

«Встановлено додаткові фільтри, а у воді використовують тюки соломи – ефективний метод для утримання нафтових речовин», – зазначив Мунтяну. Він додав, що мобільна лабораторія відбирає проби води кожні шість годин, щоб постійно контролювати її якість.

До ліквідації наслідків забруднення вже долучилися міжнародні партнери. Українські служби працюють на своєму березі Дністра, а румунські фахівці допомагають встановлювати додаткові фільтри.

«Поки Росія продовжує атакувати сусідню державу, наші міжнародні партнери поруч із нами», – наголосив прем’єр.

Молдова також планує використати інструменти Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, щоб швидше мобілізувати ресурси для боротьби із забрудненням.

Міністр довкілля Молдови заявив, що рівень забруднення води у деяких районах уже перевищив допустимі норми, а рівень небезпеки оцінюють як жовтий рівень тривоги.

Влада країни також розглядає можливість тимчасового припинення водопостачання у деяких населених пунктах на півночі Молдови, щоб уникнути ризиків для населення.

Зауважимо, 10 березня 2026 року у річці Дністер поблизу села Лядова Яришівської громади Могилів-Подільського району Вінницької області були виявлені плями технічних масел.

Попередньо встановлено, що забруднення пов’язане з витоком трансформаторних масел з інфраструктурних об’єктів у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області. Витік стався після російської атаки, яку РФ здійснила 7 березня.

За даними української сторони, масляні плями почали поширюватися вниз за течією річки та вже були зафіксовані на території Республіки Молдова, зокрема в районі села Наславча.

Забруднення Дністра: Молдова звернулася до ЄС по екстрену допомогу
