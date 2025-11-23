Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Хвора Симоньян після похорону чоловіка-пропагандиста «вдарилася» у містику

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Хвора Симоньян після похорону чоловіка-пропагандиста «вдарилася» у містику
Симоньян бачить довкола таємні знаки
фото з відкритих джерел

Путіністка почала бачити біля будинку чорного кота

Російська журналістка та керівниця пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян на тлі лікування від раку несподівано заговорила про містику. Про це повідомляє «Главком».

Прихильниця кровопролитної війни в Україні розповіла, що бачить біля свого будинку чорного кота. За словами 45-річної хворої путіністки, тварина почала приходити нібито після того, як не стало її чоловіка Тиграна Кеосаяна.

Хвора Симоньян після похорону чоловіка-пропагандиста «вдарилася» у містику фото 1

«Він не входить у будинок, хоча ми намагаємося його покликати, не дає себе погладити, практично не нявкає. Коли даємо йому поїсти, майже не їсть. Просто мовчки сидить біля дверей (вони скляні) і спостерігає», – розповіла Симоньян.

Нагадаємо, головна редакторка пропагандистського телеканалу RT, кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян розповіла, що їй діагностували «страшну важку хворобу», не уточнивши конкретно яку. Згодом російські видання повідомили, що у російської пропагандистки Маргарити Симоньян лікарі виявили рак. Джерело наголосило, у Симоньян «дуже серйозні проблеми зі здоров'ям». Наразі вирішується питання про її продовження роботи в Russia Today і розглядається варіант її відставки.

Зокрема, Маргарита Симоньян заявила про перенесену операцію.

Раніше повідомлялось, що у Росії помер відомий телеведучий і прокремлівський пропагандист Тигран Кеосаян. Про його смерть повідомила дружина, головна редакторка RT та також пропагандистка Маргарита Симоньян.

Читайте також:

Теги: смерть пропагандист Маргарита Симоньян

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Помер відомий музикант, співзасновник гурту Dzidzio Лесик Турко
Помер відомий музикант, співзасновник гурту Dzidzio Лесик Турко
22 листопада, 08:48
На Олімпійських іграх 1972 року Саппоро Мюрмо завоював срібло в гонці на 50 км
Помер норвежець Мюрмо, який останнім в історії вигравав чемпіонат світу на дерев'яних лижах
20 листопада, 08:09
Антоненко народився 12 серпня 1979 року
ЗСУ на фронті ліквідували багаторазового чемпіона світу з кікбоксингу
19 листопада, 11:03
19 листопада Карина Бахур мала вирушати на Кубок світу до Австрії
Росія вбила 17-річну українську спортсменку
18 листопада, 17:07
Правозахисник був докторантом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. Кураса НАН України
У ДТП загинув правозахисник Павло Лисянський
14 листопада, 18:00
ЄС готує санкції проти росіян, причетних до смерті журналістки Рощиної
ЄС вводить санкції проти керівників СІЗО, де загинула журналістка Рощина
12 листопада, 15:21
Ільдар Абдразаков є членом Ради з культури при президенті Росії
Міністр культури Італії прокоментував скасування виступу путініста у Вероні
7 листопада, 14:30
3 листопада, близько 11:20 ранку на території Імператорських форумів у центрі Риму частково обвалилася історична вежа Torre dei Conti
ANSA: румунський робітник, врятований з-під завалів історичної вежі у Римі, помер у лікарні
4 листопада, 02:58
Рятувальники нагадують, що чадний газ є без запаху, кольору й смаку, що робить його небезпечним і важко виявним
На Кіровоградщині троє осіб загинули через отруєння чадним газом
27 жовтня, 04:24

Соціум

Хвора Симоньян після похорону чоловіка-пропагандиста «вдарилася» у містику
Хвора Симоньян після похорону чоловіка-пропагандиста «вдарилася» у містику
У США розформували Департамент ефективності уряду, який створив Ілон Маск
У США розформували Департамент ефективності уряду, який створив Ілон Маск
Під Москвою дрони атакували ключову для регіону Шатурську електростанцію (відео)
Під Москвою дрони атакували ключову для регіону Шатурську електростанцію (відео)
Кіпр: невідомі намагалися викрасти ексміністра енергетики України, підозрюваного у «вугільній справі»
Кіпр: невідомі намагалися викрасти ексміністра енергетики України, підозрюваного у «вугільній справі»
Невідомі дрони паралізували роботу одного з аеропортів у Нідерландах
Невідомі дрони паралізували роботу одного з аеропортів у Нідерландах
Міжнародні авіакомпанії скасували рейси до Венесуели після попередження США про ризики безпеки
Міжнародні авіакомпанії скасували рейси до Венесуели після попередження США про ризики безпеки

Новини

Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua