Хвора Симоньян після похорону чоловіка-пропагандиста «вдарилася» у містику

Путіністка почала бачити біля будинку чорного кота

Російська журналістка та керівниця пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян на тлі лікування від раку несподівано заговорила про містику. Про це повідомляє «Главком».

Прихильниця кровопролитної війни в Україні розповіла, що бачить біля свого будинку чорного кота. За словами 45-річної хворої путіністки, тварина почала приходити нібито після того, як не стало її чоловіка Тиграна Кеосаяна.

«Він не входить у будинок, хоча ми намагаємося його покликати, не дає себе погладити, практично не нявкає. Коли даємо йому поїсти, майже не їсть. Просто мовчки сидить біля дверей (вони скляні) і спостерігає», – розповіла Симоньян.

Нагадаємо, головна редакторка пропагандистського телеканалу RT, кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян розповіла, що їй діагностували «страшну важку хворобу», не уточнивши конкретно яку. Згодом російські видання повідомили, що у російської пропагандистки Маргарити Симоньян лікарі виявили рак. Джерело наголосило, у Симоньян «дуже серйозні проблеми зі здоров'ям». Наразі вирішується питання про її продовження роботи в Russia Today і розглядається варіант її відставки.

Зокрема, Маргарита Симоньян заявила про перенесену операцію.

Раніше повідомлялось, що у Росії помер відомий телеведучий і прокремлівський пропагандист Тигран Кеосаян. Про його смерть повідомила дружина, головна редакторка RT та також пропагандистка Маргарита Симоньян.