Дрони уразили Афіпський НПЗ у Росії

На НПЗ розгорілася масштабна пожежа після атаки

У ніч на 14 березн дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням моніторингові канали.

Місцеві повідомляли про серію потужних вибухів. Згодом стало відомо, що безпілотники уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Внаслідок ударів там розгорілася масштабна пожежа.

Афіпський НПЗ – це великий російський нафтопереробний завод, який розташований поблизу селища Афіпський у Краснодарському краї, з проєктною потужністю переробки 6,25 млн тонн нафти на рік. Підприємство входить до групи компаній «Сафмар» і є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії, займаючись виробництвом бензину та дизельного пального.

Як повідомлялось, експорт російської нафти на початку березня скоротився через атаки українських безпілотників на нафтову інфраструктуру та несприятливі погодні умови в Балтійському й Чорному морях.

До слова, Володимир Путін закликав енергетичні компанії країни скористатися різким зростанням світових цін на нафту і газ, спричиненим війною на Близькому Сході.