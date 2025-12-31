Головна Країна Здоров'я
Солярій викликає рак шкіри та мутацію ДНК. Результати дослідження

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
80% меланом викликані впливом ультрафіолетового випромінювання на шкіру
Солярій вважають одним зі найбільш небезпечних чинників розвитку агресивного виду раку шкіри – меланоми

 

Люди, які часто користуються послугами солярію, мають більшу схильність до захворювання раком шкіри. Відповідну статистику підтверджують у Міжнародному агентстві з дослідження раку. Про це пише «Главком».

За даними Міжнародного агентства з дослідження раку (IARC) ВООЗ, понад 80% меланом викликані впливом ультрафіолетового випромінювання на шкіру. Вчені Північно-Західного університету в штаті Іллінойс провели дослідження та з’ясували, що розвиток меланоми може викликати солярій.

Вчений-дерматолог Педрам Герами розповів виданню AFP про історію 49-річної мешканки Чикаго. Зразки її шкіри стали основою дослідження науковця. Американка ще з підліткового віку постійно відвідувала солярій, щоб мати гарну та засмаглу шкіру як у зірок. Вже у дорослому віці, близько 30 років, жінка виявила на своїй шкірі дивну родимку. Це була меланома, однак їй пощастило, що рак був ще на ранній стадії, тому вона вилікувалася. Але для цього жінці довелося пройти шлях з понад десяти біопсій, щоб видалити нові родимки.

Під час дослідження Педрама Герами виявилося, що люди, які часто користуються солярієм, мають втричі вищий ризик розвитку раку шкіри. Крім цього, з’ясувалося, що солярій викликає мутацію ДНК шкіри. Саме це робить її вразливою до раку.

Вчений розповів, що коли він почав роботу над цією темою до його клініки звернулася велика кількість жінок, які мали багато меланом. Також Педрам Герами розповів, що рак вразив частини тіл жінок, які зазвичай були захищені від сонця.

В ході дослідження вчені зробили порівняння медичних записів 3 тис. людей, які ходили у солярій та тих, що ніколи ним не користувалися. З’ясувалося, що у 5% людей з першої групи був рак шкіри, а в другій 2%.

За результатами дослідження, враховуючи всі фактори – у тих, хто користується солярієм ризик розвитку меланому вищий у 2,9 рази. Також в зоні ризику перебували користувачі солярій віком 30-40 років, в них виявили найбільше мутацій ДНК, ніж у людей 70-80 років.

У 2022 році рак шкіри став причиною смерті близько 60 тис. людей у світі, за даними Міжнародного агентства з дослідження раку (IARC). Солярій вважається одним із небезпечніших чинників виникнення раку разом з азбестом та курінням. Відомо, що в Австралії та Бразилії солярії заборонили. У Великій Британії та Франції їх заборонено відвідувати до 18 років.

Раніше «Главком» писав про те, що іспанські науковці з Барселонського інституту науки і технологій (BIST) з'ясували, що пальмітинова кислота – один із головних компонентів пальмової олії – може стимулювати поширення ракових клітин в організмі. Під час експерименту вчені досліджували, як різні жирні кислоти впливають на клітини злоякісних пухлин людини.

Повідомлялося, що штучний інтелект може прискорити розробку методів боротьби з раком, допомагаючи виявляти, які комбінації ліків найефективніші для конкретних пухлин.

Солярій викликає рак шкіри та мутацію ДНК. Результати дослідження
