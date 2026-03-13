Туреччина пояснила, чому не застосувала російський комплекс ППО проти іранських ракет

glavcom.ua
Анкара заявила, що для перехоплення балістичних ракет була задіяна інтегрована система протиповітряної оборони НАТО

Міністерство оборони Туреччини пояснило, чому під час атаки іранських балістичних ракет не було використано російський зенітний ракетний комплекс С-400. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву турецького оборонного відомства.

У Міноборони Туреччини зазначили, що країна є частиною інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО. Саме ця система була використана для реагування на загрозу.

«Туреччина є частиною інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО. Ця система складається з датчиків раннього попередження, системи командування і управління та ракет-перехоплювачів», – наголосили в міністерстві.

За словами представників оборонного відомства, у разі виявлення балістичної ракети система реагування автоматично обирає найбільш ефективний спосіб перехоплення.

У Міноборони пояснили, що через дуже короткий час реагування система визначає найшвидший і найбільш відповідний засіб для знищення ракети.

«Коли виявляється балістична ракета, через дуже короткий час для реагування система автоматично обирає найбільш відповідний і найшвидший засіб перехоплення та здійснює запуск», – заявили у відомстві.

У Туреччині також зазначили, що під час атаки проти країни були використані найбільш ефективні оборонні можливості. «Проти балістичної ракетної загрози, спрямованої на нашу країну, були задіяні найбільш відповідні та ефективні оборонні засоби, і ці ракети були успішно знищені», – підкреслили у Міноборони.

Нагадаємо, що НАТО посилило свою систему протиракетної оборони після перехоплення балістичної ракети, запущеної з Ірану в напрямку Туреччини. 

За словами речника Верховного штабу об’єднаних сил НАТО в Європі, полковника Мартіна О’Доннелла, системи протиракетної оборони альянсу спрацювали швидко та ефективно.

