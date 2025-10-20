Головна Світ Соціум
Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Головна російська пропагандистка почала проходити хіміотерапію
Симоньян зізналася, що проходить лікування від раку
фото: ТАСС

Симоньян: Сьогодні у мене починається хіміотерапія

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян у понеділок, 20 жовтня, розповіла, що почала курс хіміотерапії. Про це вона написала у Telegram, передає «Главком».

«Сьогодні у мене починається хіміотерапія. Як я буду себе почувати і коли зможу повернутися до вас і в ефір, непередбачувано. Дякую всім, хто молиться і бажає добра. Я тільки хочу звернутися з проханням. Будь ласка, не пишіть: «Все буде добре». Коли хворів Тигран, мені писали це десятки, якщо не сотні разів на день, і кожного разу у мене здригалося серце», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, головна редакторка пропагандистського телеканалу RT, кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян розповіла, що їй діагностували «страшну важку хворобу», не уточнивши конкретно яку. Згодом російські видання повідомили, що у російської пропагандистки Маргарити Симоньян лікарі виявили рак. Джерело наголосило, у Симоньян «дуже серйозні проблеми зі здоров'ям». Наразі вирішується питання про її продовження роботи в Russia Today і розглядається варіант її відставки.

Зокрема, Маргарита Симоньян заявила про перенесену операцію.

Раніше повідомлялось, що у Росії помер відомий телеведучий і прокремлівський пропагандист Тигран Кеосаян. Про його смерть повідомила дружина, головна редакторка RT та також пропагандистка Маргарита Симоньян.

Теги: Маргарита Симоньян рак

