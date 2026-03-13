Японія посилила союз із США через гіперзвукові ракети Росії

Єгор Голівець
фото: Reuters

Японія офіційно приєднається до американської ініціативи протиракетної оборони «Золотий купол» та розглядає можливість збільшення виробництва ракет на запит Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Очікується, що прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі оголосить про участь країни у проєкті під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка запланована на 19 березня.

Як зазначають джерела видання, Токіо розглядає участь у програмі як важливий елемент зміцнення оборонних можливостей на тлі зростання військових загроз у регіоні. Насамперед ідеться про розвиток гіперзвукової зброї у Китаю та Росії.

За інформацією співрозмовників Reuters, японська сторона очікує на конкретні запити від Вашингтона щодо використання своїх оборонно-промислових потужностей.

«Токіо очікує, що Трамп може звернутися до Японії з проханням виробляти або спільно розробляти ракети, які могли б допомогти замінити запаси американських боєприпасів», – повідомили поінформовані джерела.

Проєкт «Золотий купол» передбачає створення інтегрованої системи протиракетної оборони, яка поєднуватиме наземні системи протиповітряної оборони з космічними елементами спостереження. За даними видання, участь Японії у програмі має важливе значення для США, оскільки американські запаси ракет і боєприпасів скоротилися через військову підтримку України та операції проти Ірану.

Водночас для Японії питання участі у програмі пов’язане із внутрішніми політичними дискусіями. Країна поступово відходить від тривалої політики суворих обмежень на експорт озброєнь.

Зокрема, раніше Токіо вже передало Сполученим Штатам ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. Водночас, як зазначають джерела Reuters, японська влада поки що обережно підходить до можливих нових запитів США. «Влада все ще розглядає, як реагувати на будь-яке таке прохання», – повідомили співрозмовники агентства.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що більше не потребує допомоги України для захисту від іранських безпілотників, оскільки, за його словами, війна з Тегераном «незабаром завершиться».

