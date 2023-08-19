Грузія не впустила колишніх вʼязнів з Херсонщини, вивезених до Росії

Раніше Грузія завжди пропускала українців, щоб вони могли звідси повернутися на Батьківщину

Усього не пустили шістьох чоловіків, ще один – українець, який в'їхав до Росії та потрапив до фільтраційного табору

Грузинські прикордонники не пустили до країни п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області, яких російські силовики перед відступом з окупованих районів Херсонщини. Про це 19 серпня повідомляє «Медіазона», з посиланням на Айдану Федосик, голову організації Unmode, яка допомагає херсонським увʼязненим.

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«Грузинські прикордонники не впустили до країни п'ятьох колишніх ув'язнених з Херсонської області, яких російські силовики під час відступу вивезли до РФ досиджувати терміни», – повідомила Айдана Федосик.

За її словами, таке сталося вперше: раніше Грузія завжди пропускала українців, щоб вони могли звідси повернутись на Батьківщину. На цей раз п'ятьом засудженим на КПП на Верхньому Ларсі відмовили у допуску з «інших причин».

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Усього не пустили шістьох чоловіків, ще один – українець, який в'їхав до Росії та потрапив до фільтраційного табору, а тепер звільнився і намагається залишити країну.

Федосик уточнює, що чоловіки вже дві доби перебувають у буферній зоні: вони категорично відмовляються повертатися до Росії. Звернення до уповноваженого з прав людини в Грузії та до українських дипломатів поки що результату не принесли.

Восени минулого року Росія, відступаючи з правобережної частини Херсонської області, через Крим вивезла понад тисячу засуджених, розповіли «Медіазоні» у кількох правозахисних організаціях. У більшості випадків цих людей потім відправляли до колоній Краснодарського краю, Ростовської та Волгоградської областей, де вони відбували терміни, призначені українськими судами.

Після закінчення термінів українців нерідко відправляють до судів, де їх визнавали такими, що незаконно перебувають на території Росії, і оселяються в центри для тимчасового утримання іноземних громадян, де ті можуть перебувати місяцями – це залежить від того, які люди мають із собою документи.

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За наявності хоча б внутрішнього українського паспорта засуджені можуть досягти конвоювання до кордону з Грузією.

За словами Федосик, раніше труднощі могли виникнути з боку російських прикордонників, але грузинська служба завжди пропускала її підопічних.