Атака на Кривий Ріг: кількість постраждалих зросла

Окупанти завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку у Кривому Розі

Кривий Ріг у жалобі

Кількість постраждалих у результаті ракетного удару по Кривому Рогу вже перевищує 80 осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Вже понад 80‼ постраждалих через ворожу атаку. Серед них сім дітей», – розповів він.

Наразі у лікарнях перебувають 19 людей. Усі середньої тяжкості».

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Кривий Ріг у жалобі.

Нагадаємо, зранку 31 липня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв.

Станом на 19:00 31 липня у Кривому Розі було завершено пошуково-рятувальну операцію.

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Повідомлялося, що загинуло шестеро людей, 75 дістали поранення. Врятовано трьох осіб, з яких 10-річна дитина

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Відомо, що російські загарбники атакували Кривий Ріг за допомогою балістичних ракет «Іскандер», запуск проводили з тимчасово окупованого Джанкоя.