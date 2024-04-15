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Росіяни вирішили увіковічити парту за якою сидів Путін

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росіяни вирішили увіковічити парту за якою сидів Путін
Чиновники влаштували фотосесію, по черзі сідаючи за парту, «відзначену» Путіним
фото з відкритих джерел

«Единая Россия» почала робити з парт меморіали ще у 2019 році

У школі № 32 Нижнього Тагіла увічнили парту, за якою посидів російський диктатор Володимир Путін під час останнього візиту в місто. На столі встановили пам'ятну табличку. У тексті, обведеному чорною рамкою, йдеться, що Путін сидів за цією партою 15 лютого 2024 року. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, 12 квітня школу відвідали депутати Законодавчих зборів Свердловської області на чолі з головою Людмилою Бабушкіною і мер Нижнього Тагілу Владислав Пінаєв. Чиновники влаштували фотосесію, по черзі сідаючи за парту, «відзначену» Путіним.

Путін відвідав школу № 32 Нижнього Тагіла
Путін відвідав школу № 32 Нижнього Тагіла
фото з відкритих джерел
Путін сидів за цією партою 15 лютого 2024 року
Путін сидів за цією партою 15 лютого 2024 року
фото з відкритих джерел

«Единая Россия» почала робити з парт меморіали, ще 2019 року вона запустила відповідний проєкт під назвою «Парта героя». Метою декларувалося патріотичне виховання, зокрема формування у дітей шанобливого ставлення до історії. Спочатку парти встановлювали на честь солдатів так званої «Великої вітчизняної війни» та учасників бойових дій у гарячих точках.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну до цього списку додалися так звані «герої СВО». На парті розміщується інформація про окупанта, який мав безпосередній стосунок до школи, його фотографія та QR-код із посиланням на офіційний портал, де можна почитати про інших загарбників. Право сидіти за таким столом надається дітям, які відзначилися в навчанні та беруть активну участь у житті школи.

Раніше на Кримському півострові у Севастополі шквальний вітер повалив пам'ятник «Сыновьям России, воевавшим в Гражданскую войну», який у 2021 році відкривав особисто російський диктатор Володимир Путін.

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Теги: путін росія росіяни школа

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