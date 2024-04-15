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Російська еліта прибирає з Wikipedia згадки про своє громадянство – розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російська еліта прибирає з Wikipedia згадки про своє громадянство – розслідування
Правки до вільної онлайн-енциклопедії російська еліта вносить з різних причин
фото з відкритих джерел

Основна частина росіян побоюється запровадження додаткових обмежень проти себе

Російські представники так званих еліт вичищають з «Вікіпедії» дані про санкції, зв'язки з Кремлем, майно і навіть громадянство РФ. Про це йдеться у спільному розслідуванні російського опозиційного видання «Важные истории» і сервісу для моніторингу «Вікіпедії» Wikiganda.

З'ясувалося, зокрема, що анонімні редактори намагалися видалити інформацію про санкції проти доньок Путіна – Марії Воронцової та Катерини Тихонової. А з біографії Катерини – ще й інформацію з розслідувань про спільну дитину з артистом балету Ігорем Зеленським та про супровід Тихонової у її поїздках офіцерами Служби безпеки президента РФ.

З російськомовної статті про прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова неодноразово намагалися видалити інформацію з розслідування ФБК про розкішний спосіб життя його сина Миколи Чоулза.

У матеріалі про засновника однієї з найбільших компаній на світовому ринку добрив «Уралхім» Дмитра Мазепіна з'явилися дані, що він у березні 2022 року продав контрольний пакет 52% акцій компанії та відійшов від її керівництва. Це була важлива деталь, оскільки одразу після початку війни ЄС запровадив проти Мазепіна санкції, наголошується у розслідуванні.

З біографії засновника російської мідної компанії Ігоря Алтушкіна намагалися видалити інформацію про особняк та квартири мільярдера у Великій Британії.

З російськомовної та англомовної вікібіографії про колишнього власника Трубної металургійної компанії Дмитра Пумп'янського намагалися видалити інформацію про європейські та американські санкції, а також про вилучену 72-метрову яхту мільярдера.

У грудні 2022 року зі статті про мільярдера та депутата Держдуми Андрія Скоча прибрали згадки про ордер на арешт його особистого літака, вартість якого перевищує $90 млн.

У статтях про колишніх акціонерів Альфа-банку Михайла Фрідмана і Петра Авена з'явилася інформація, що висунуті проти них звинувачення, що стали підставою для санкцій, нібито є наклепом, і це виправлення змогло втриматися досі. Також було внесено уточнення, що іспанська прокуратура закрила справу про корупцію проти Фрідмана і що Мінфін Британії перестав у вересні 2023 року вважати його прокремлівським олігархом, а з профайлу бізнесмена зникли дані про тісний зв'язок з Володимиром Путіним.

До розділу «Благодійність» у статті про мільярдера Володимира Лісіна спробували додати інформацію, що він з 2010 року віддав на лікування складних захворювань понад 9 млрд рублів.

Раніше російські топи хотіли бачити у «Вікіпедії» статті про себе, але після 24 лютого 2022 вони радше хотіли б їх видалити, сказано в публікації. 2023 року видалення статті могло коштувати близько $5000: стільки пропонували за цю послугу одному з редакторів енциклопедії, з яким поговорили журналісти видання «Важные истории».

Зазначається, що правки до вільної онлайн-енциклопедії російська еліта вносить з різних причин. Буває, що викладена у статті інформація просто не подобається її головному «герою». Проте основна частина фігурантів побоюється запровадження додаткових обмежень проти себе, оскільки «Вікіпедія», наприклад, може використовуватися банками під час перевірки клієнтів.

Нагадаємо, російська армія продовжує зазнавати величезних втрат у війні проти України. Це спричиняє все більшу ізоляцію російської еліти від населення.

Як повідомлялося, російські представники так званих еліт бояться за своє майбутнє і тому шукають контакти з Україною та іншими країнами, щоб отримати можливі гарантії безпеки після поразки Росії.

Читайте також: Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
Теги: санкції росіяни обмеження

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