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Шмигаль розповів, чи вистачить Україні бюджету на пенсії та субсидії в цьому році

Надія Карбунар
glavcom.ua
Шмигаль розповів, чи вистачить Україні бюджету на пенсії та субсидії в цьому році
Україні вистачить грошей на соціальні виплати завдяки допомозі від США
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Американська допомога дозволить державі виконати зобов'язання на 100%

Україні цього року вистачить коштів в бюджеті на соціальні виплати, зокрема пенсії та субсидії, завдяки новій допомозі від США. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

В новому пакеті фінансування від США на майже $61 млрд, як нагадав Шмигаль, передбачено $7,5 млрд доларів прямої бюджетної допомоги.

«Це та частина «бюджетного пазлу», якої нам не вистачало, щоб закрити дефіцит бюджету до кінця цього року. Фактично, ми точно впевнені, що цього року і наступного року ми профінансуємо всі соціальні платежі, всі пенсії, всі субсидії. Тобто все, що держава має виконати, ми будемо виконувати вчасно та в повному обсязі. Власне, американська допомога дає нам впевненість в виконанні цих зобов'язань на 100%», – пояснив прем'єр.

Нагадаємо, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні. Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори.

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Теги: міністр держава фінансування Telegram Денис Шмигаль законопроєкт

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