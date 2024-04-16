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Польські фермери припинили блокаду пункту пропуску «Долгобичув-Угринів»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польські фермери припинили блокаду пункту пропуску «Долгобичув-Угринів»
Заблокованими залишаються два напрямки – «Рава-Руська» та «Ягодин»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі

Сьогодні, 16 квітня, польські страйкарі завершили блокування руху перед пунктом пропуску «Долгобичув-Угринів». Рух вантажівок відбувається в обох напрямках. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

«Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Долгобичув-Угринів». Оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Наразі на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів. Ще 30 вантажівок масою до 7,5 т чекають на оформлення на території Польщі.

Станом на сьогодні, 16 квітня, заблокованими залишаються два напрямки – «Рава-Руська» та «Ягодин».

Нагадаємо, Україна є найбільшим торговельним партнером Польщі за межами ЄС. За 2023 рік експорт польських товарів до України склав близько $12 млрд, а експорт українських товарів у Польщу – $4,7 млрд, однак блокування кордону фермерами та далекобійниками змінило ситуацію на гірше.

До слова, більшість роботодавців у Польщі цінують українських працівників за швидку адаптацію та працьовитість. Натомість самі поляки стали гірше ставитися до працівників з України.

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Теги: Польща кордон протест пункт пропуску фермер

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