Протести у Грузії: поліція побила депутата, який брав участь у боях під Києвом (відео)

У Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів»

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Елісашвілі приїхав добровольцем і брав участь у боях під Києвом

Під час акції протесту проти ухвалення закону про «іноагентів» у Тбілісі поліція побила народного депутата Грузії Олександра Елісашвілі. Про це повідомляє TV Pirveli.

Як зазначається, поліція побила народного депутата Грузії Олександра Елісашвілі, який під час розгляду «російського закону» вдарив голову партії парламентської більшості Іванішвілі.

Канал також вказує, що Елісашвілі побили за вказівкою начальника патрульної поліції, а розправою над ним керував Анзор Чубінідзе. Що можна побачити на ексклюзивних кадрах, які телеканал зняв перед канцелярією.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Елісашвілі приїхав добровольцем і брав участь у боях під Києвом.

Нагадаємо, на засіданні юридичного комітету парламенту Грузії, де обговорюють скандальний проєкт закону «про прозорість іноземного впливу», один з опозиційних депутатів побився з представником керівної партії.

Під час обговорення, коли депутат «Грузинської мрії» Мамука Мдінарадзе сперечався з представницею опозиційної партії «Лело», лідер партії «Громадяни» Алеко Елісашвілі, як повідомляють, різко підскочив до нього і вдарив кулаком в обличчя.

Нагадаємо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки

Під час мітингу було поранено поліцейського та затримано 14 протестувальників. Організатори акції протесту зазначають, що мітинг триватиме доти, поки владна партія не відмовиться від спроб ухвалити закон, який протестувальники називають антидемократичним й антиєвропейським. Будівля парламенту охороняється поліцейським спецназом.

Також силовики розганяли учасників акції протесту за допомогою, ймовірно, сльозогінного спрею.