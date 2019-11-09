Імператорські пінгвіни можуть вимерти до кінця століття



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Фото New Scientist

Пінгвінів можна буде врятувати, якщо зростання глобальної температури залишиться в межах, передбачених Паризькою угодою

Збереження нинішніх темпів глобального потепління може призвести до вимирання імператорських пінгвінів вже до 2100 року.

Разом з тим, якщо зростання глобальної температури збережеться в межах 1,5 градусів Цельсія, передбачених Паризькою угодою, кількість цих птахів скоротиться на третину, повідомляє New Scientist.

Вимирання пінгвінів пов’язано зі скороченням кількості морського льоду, що тане через глобальне потепління. Зникнення морського льоду впливає на птахів, оскільки вони живуть на ньому в ході дев’ятимісячного процесу розмноження, він також є для них місцем линьки і захисту від хижаків. Крім того, скорочення льоду впливає на харчові ресурси, необхідні для існування виду.

«Пінгвіни – це вид-індикатор, вони як канарка у вугільній шахті попереджають нас про наслідки змін клімату. Повідомлення говорить про те, що нам потрібно слухати пінгвінів і проводити політику, яка дозволить досягти Паризької угоди, і робити це зараз», – заявила Стефані Дженув’єр з Океанографічного інституту Вудс-Хол.

У ході дослідження Дженув’єр і її колеги провели комп’ютерне моделювання, яке дозволило їм простежити долю імператорських пінгвінів при трьох сценаріях: зростанні глобальної температури в межах 1,5 градусів Цельсія, в межах двох градусів і якщо зміни клімату будуть йти так, як зараз.

Виявилося, що при збереженні нинішніх обсягів викидів, до 2100 року скоротиться 81-86% популяції пінгвінів, в залежності від їхьої здатності до пошуків нових будинків. При зростанні глобальної температури в межах 1,5 градусів Цельсія популяція скоротиться на 33%, а двох градусах Цельсія – на 44%.

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