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    Меркель назвала умову для закупівлі російської вакцини «Супутник V»

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    На думку Ангели Меркель, Німеччині варто закупити &laquo;Супутник V&raquo;, якщо ця вакцина найближчим часом отримає допуск в ЄС - Меркель назвала умову для закупівлі російської вакцини «Супутник V»

    На думку Ангели Меркель, Німеччині варто закупити «Супутник V», якщо ця вакцина найближчим часом отримає допуск в ЄС

    Фото: АР

    Замовлення російської вакцини через ЄС не буде

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що якщо російська вакцина «Супутник V» найближчим часом отримає схвалення у ЄС, то країна готова її закупити.

    Про це Меркель сказала журналістам у Берліні за підсумками переговорів з главами регіонів ФРН з приводу вакцин від коронавірусу.

    «Якщо цей допуск буде отримано скоро, то має сенс купити дози «Супутника», якщо це станеться тільки через кілька місяців, то у нас буде вже досить вакцин, від цього буде залежати питання, скільки нам ще треба замовляти», – сказала Меркель.

    За її словами, замовлення російської вакцини через ЄС не буде.

    «Федеральний уряд опікується цим самостійно», – уточнила канцлер.

    Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан заявив, що готовий підтримати застосування у країні російської вакцини від коронавірусу «Супутник V», якщо виникне нестача інших, сертифікованих в Європейському Союзі препаратів.

    Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ЄС не може забезпечити країну вакцинами проти Covid-19, що «побічно змушує» влади республіки почати переговори з Росією до реєстрації «Спутника V» в Європі.

    В ЄС повідомляли, що в разі схвалення російської вакцини значна кількість її доз буде доступною в країнах Євросоюзу не раніше кінця 2021 року.

    Нещодавно віцепрем'єр Чехії, глава МВС і в.о. міністра закордонних справ країни Ян Гамачек заявив, що на тлі дипломатичного скандалу Чехія більше не обговорює можливу купівлю російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».

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    Теги: Росія Німеччина Ангела Меркель щеплення вакцинація коронавірус
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