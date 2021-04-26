Меркель назвала умову для закупівлі російської вакцини «Супутник V»

На думку Ангели Меркель, Німеччині варто закупити «Супутник V», якщо ця вакцина найближчим часом отримає допуск в ЄС

Замовлення російської вакцини через ЄС не буде

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що якщо російська вакцина «Супутник V» найближчим часом отримає схвалення у ЄС, то країна готова її закупити.

Про це Меркель сказала журналістам у Берліні за підсумками переговорів з главами регіонів ФРН з приводу вакцин від коронавірусу.

«Якщо цей допуск буде отримано скоро, то має сенс купити дози «Супутника», якщо це станеться тільки через кілька місяців, то у нас буде вже досить вакцин, від цього буде залежати питання, скільки нам ще треба замовляти», – сказала Меркель.

За її словами, замовлення російської вакцини через ЄС не буде.

«Федеральний уряд опікується цим самостійно», – уточнила канцлер.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан заявив, що готовий підтримати застосування у країні російської вакцини від коронавірусу «Супутник V», якщо виникне нестача інших, сертифікованих в Європейському Союзі препаратів.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ЄС не може забезпечити країну вакцинами проти Covid-19, що «побічно змушує» влади республіки почати переговори з Росією до реєстрації «Спутника V» в Європі.

В ЄС повідомляли, що в разі схвалення російської вакцини значна кількість її доз буде доступною в країнах Євросоюзу не раніше кінця 2021 року.

Нещодавно віцепрем'єр Чехії, глава МВС і в.о. міністра закордонних справ країни Ян Гамачек заявив, що на тлі дипломатичного скандалу Чехія більше не обговорює можливу купівлю російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».