Інкасатори у США загубили $600 тисяч

Під час руху автомобіля у інкасаторів відчинились двері, і на дорогу випали мішки з грошима

Поблизу Індіанаполіса, у американському штаті Індіана, з інкасаторської автівки під час руху випали гроші. Інцидент трапився у середу, 2 травня. Спочатку про це повідомили очевидці у соцмережах. Згодом поліція штату оприлюднила офіційне пояснення щодо інциденту. Правоохоронці пояснили, що під час руху автомобіля у нього



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Інкасаторська машина, фото ілюстративне

Під час руху автомобіля у інкасаторів відчинились двері, і на дорогу випали мішки з грошима

Поблизу Індіанаполіса, у американському штаті Індіана, з інкасаторської автівки під час руху випали гроші. Інцидент трапився у середу, 2 травня. Спочатку про це повідомили очевидці у соцмережах.

Згодом поліція штату оприлюднила офіційне пояснення щодо інциденту.

Правоохоронці пояснили, що під час руху автомобіля у нього відчинились двері, і на дорогу випали мішки з грошима.

При падінні деякі мішки розірвалися, і по шосе розлетілися тисячі доларів.

Як пише CBS4Indy, гроші на дорозі привернули увагу учасників руху. Багато хто з водії залишив своє авто і почав збирати розкидані купюри. Повідомляється, що дехто підбирав і вцілілі мішки.

Однак, поліцейські, які прибули на місце змусили людей повернути гроші.

Поліція штату Індіана пояснила, що усі, хто збирав гроші після аварії інкасаторської машини, будуть звинувачені у крадіжці і закликала повернути готівку.

За даними CBS4Indy, сума готівки, яка висипалась із машини, сягає близько 600 тисяч доларів.

Нагадаємо, нещодавно українська поліція впіймала «шоколадного» грабіжника банків, якого шукала 10 років.

Джерело: Громадське