Інкасатори у США загубили $600 тисяч
- Сьогодні, 21:43
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Інкасаторська машина, фото ілюстративне
Під час руху автомобіля у інкасаторів відчинились двері, і на дорогу випали мішки з грошима
Поблизу Індіанаполіса, у американському штаті Індіана, з інкасаторської автівки під час руху випали гроші. Інцидент трапився у середу, 2 травня. Спочатку про це повідомили очевидці у соцмережах.
Згодом поліція штату оприлюднила офіційне пояснення щодо інциденту.
Правоохоронці пояснили, що під час руху автомобіля у нього відчинились двері, і на дорогу випали мішки з грошима.
При падінні деякі мішки розірвалися, і по шосе розлетілися тисячі доларів.
Як пише CBS4Indy, гроші на дорозі привернули увагу учасників руху. Багато хто з водії залишив своє авто і почав збирати розкидані купюри. Повідомляється, що дехто підбирав і вцілілі мішки.
Однак, поліцейські, які прибули на місце змусили людей повернути гроші.
Поліція штату Індіана пояснила, що усі, хто збирав гроші після аварії інкасаторської машини, будуть звинувачені у крадіжці і закликала повернути готівку.
За даними CBS4Indy, сума готівки, яка висипалась із машини, сягає близько 600 тисяч доларів.
Нагадаємо, нещодавно українська поліція впіймала «шоколадного» грабіжника банків, якого шукала 10 років.
Джерело: Громадське