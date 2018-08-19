Іран представить новий винищувач



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22 серпня Іран представить новий винищувач, повідомив міністр оборони

На тлі погіршення відносин з США та Ізраїлем Іран наступного тижня представить новий винищувач та модернізовану протиракетну оборону.

«Нашим першим пріоритетом є наші ракетні потужності, і ми повинні їх посилити ... враховуючи зусилля супротивника в протиракетній обороні», - заявив ввечері у суботу, 18 серпня, міністр оборони Ірану Амір Хатамі в телевізійному інтерв'ю, передає агенція Tasnim. Новий винищував буде представлено в день національної оборонної промисловості країни 22 серпня.

Хатамі заявив, що модернізація оборони викликана неодноразовими загрозами з боку Ізраїлю та Сполучених Штатів. Він також згадав втрати, які країна понесла під час війни з Іраком у 1980-х роках. Хатамі додав, що регіональний суперник країни - Саудівська Аравія – «має найбільший військовий бюджет у світі після Америки та Китаю ... тоді як наш оборонний бюджет обмежений». Тому Іран, за його словами, змушений гарантувати безпеку за мінімальну ціну.

Міністр оборони також відкинув ідею «арабського НАТО», яку він назвав «частиною гри з метою розпалити чвари» з боку США.

Нагадаємо, на початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Згодом Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном.

Джерело: Deutsche Welle