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    Іран сколихнув потужний землетрус

    Землетрус зафіксований неподалік іранського міста Керман
    Підземний поштовх магнітудою 6,1 зафіксовано в п'ятницю (близько 4:32 за київським часом) в східній частині Ірану в 56 км на північний схід від міста Керман. Про це повідомляє «Інтерфакс». Зазначається, що по інтенсивності поштовх оцінюється як «руйнівний». Також зафіксовано підземний поштовх магнітудою 5,7 з епіцентром в
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    <p>Наслідки землетрусу в Ірані, 13 листопада 2017 року</p>

    Наслідки землетрусу в Ірані, 13 листопада 2017 року

    Землетрус зафіксований неподалік іранського міста Керман

    Підземний поштовх магнітудою 6,1 зафіксовано в п'ятницю (близько 4:32 за київським часом) в східній частині Ірану в 56 км на північний схід від міста Керман.

    Про це повідомляє «Інтерфакс».

    Зазначається, що по інтенсивності поштовх оцінюється як «руйнівний».

    Також зафіксовано підземний поштовх магнітудою 5,7 з епіцентром в 78 км на схід від Кермана.

    По інтенсивності він оцінюється як «дуже сильний».

    Інформація про жертв та руйнування наразі не надходила.

    Нагадаємо, 13 листопада землетрус магнітудою 7,2 стався в Ірані. Кількість жертв землетрусу - 445 осіб. Також  7377 осіб отримали різні травми, а близько 70 тисяч іранців втратили дах над головою.

    Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,3 зафіксовано нещодавно в західній частині Китаю – Тибетському автономному округу. 

    Нагадаємо, 1536 осіб були змушені залишити свої будинки, а ще 57 людей отримали поранення в результаті землетрусу в Південній Кореї. 

    До слова, на острові Балі триває виверження вулкану Агунг.

    Через виверження вулкана Агунг на острові Балі близько 24 тисяч жителів були евакуйовані. Усього евакуювали 224 населених пункти.

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