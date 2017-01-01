Іран сколихнув потужний землетрус
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Наслідки землетрусу в Ірані, 13 листопада 2017 року
Землетрус зафіксований неподалік іранського міста Керман
Підземний поштовх магнітудою 6,1 зафіксовано в п'ятницю (близько 4:32 за київським часом) в східній частині Ірану в 56 км на північний схід від міста Керман.
Про це повідомляє «Інтерфакс».
Зазначається, що по інтенсивності поштовх оцінюється як «руйнівний».
Також зафіксовано підземний поштовх магнітудою 5,7 з епіцентром в 78 км на схід від Кермана.
По інтенсивності він оцінюється як «дуже сильний».
Інформація про жертв та руйнування наразі не надходила.
Нагадаємо, 13 листопада землетрус магнітудою 7,2 стався в Ірані. Кількість жертв землетрусу - 445 осіб. Також 7377 осіб отримали різні травми, а близько 70 тисяч іранців втратили дах над головою.
Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,3 зафіксовано нещодавно в західній частині Китаю – Тибетському автономному округу.
Нагадаємо, 1536 осіб були змушені залишити свої будинки, а ще 57 людей отримали поранення в результаті землетрусу в Південній Кореї.
До слова, на острові Балі триває виверження вулкану Агунг.
Через виверження вулкана Агунг на острові Балі близько 24 тисяч жителів були евакуйовані. Усього евакуювали 224 населених пункти.