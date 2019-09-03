Іран та Росія проведуть спільні військові навчання
Глава МЗС Ірану зазначив, що навчання будуть мати «мирний характер»
Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що армія країни проведе спільно з російськими військовими навчання в Індійському океані.
Про це повідомляє «Тасс».
Глава МЗС Ірану зазначив, що навчання будуть мати «мирний характер», і не спрямовані проти інших країн.
«Можливо, інші країни також будуть зацікавлені в тому, щоб приєднатися до навчань», - заявив Заріф.
До слова, нещодавно командування ВМС Збройних сил України провело на одному з полігонів Одеської області масштабні збори з командирами бригад та полків.
Як повідомлялося, 13-28 вересня на базі Національної академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного відбудуться українсько-американські командно-штабні навчання.