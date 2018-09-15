Іран вимагає в Євросоюзу компенсацій за американські санкції



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Іран погрожує повернутися до збагачення урану

ЄС й інші підписанти Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) мають компенсувати наслідки санкцій США, інакше Іран може повернутися до збагачення урану. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф, повідомляє Reuters.

«Європейці й інші підписанти повинні діяти, щоб компенсувати наслідки санкцій США», - сказав він.

Заріф підкреслив, якщо ядерну угоду буде поставлено під загрозу «діями американців і пасивністю європейців», Іран може знову повернутися до збагачення урану, а також розірвати або обмежити застосування ядерної угоди.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід своєї країни з міжнародної угоди СВПД, яку було укладено з Іраном США, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією й Німеччиною в 2015 році і яка передбачає виконання Тегераном ряду кроків, спрямованих на обмеження своєї ядерної програми в обмін на відміну санкцій.

Посадовці Європейського Союзу рішуче виступають проти рішення США і всіляко намагаються підтримувати угоду.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї запропонував Росії спільними зусиллями «cтримувати США».

Джерело: Укрінформ