«Ніби перенеслася в часі років на 15». Українка розповіла про недоліки життя в Ірландії

Сфера послуг в Ірландії найбільше не влаштовує українку

Нині українці перебувають в різних країнах світу та Європи. Однією з них є Ірландія, де мешкає українка Тамара Бабенко, яка розповіла про недоліки життя в цій країні. Своїми думками вона поділилася у соцмережі TikTok, пише «Главком» .

Тамара Бабенко живе в Ірландії майже рік, за цей час їй вдалося помітити значні недоліки цієї країни. За її словами, одним з них є погана погода в Ірландії. Зокрема, в країні постійно холодно, а за все літо можна було нарахувати лише кілька теплих та сонячних днів. До того ж для Ірландії притаманна дощова та непередбачувана погода.

«Навкруги океан, а температура води в ньому влітку – приблизно 14 градусів», – розповіла українка.

Крім цього, на думку Тамари Бабенко, у Ірландії «жахлива» медицина. Щоб записатися до лікаря на УЗД, треба чекати близько трьох місяців. Ба більше, Тамара Бабенко запевняє, якщо викликати швидку, вона скоріш за все вона не приїде до вас. Тому доведеться добиратися до лікарні самостійно.

Також українцям складно знайти житло в Ірландії через те, що в наявності мало вільних осель. А оплата оренди коштує дуже дорого. Сферу послуг українка навіть не хоче коментувати. Вона каже, що в Ірландії їїї майже немає, а також гарних кафе.

Незвичайним недоліком українка назвала стиль ірландців. «Тут звичайно кожному своє, але я ніби перенеслася в часі років на 15. Всі ходять з накладними нігтями, автозасмагою та таким яскравим мейкапом, ніби я потрапила на випускний у 2010», – поділилася дівчина.

Ще Тамара Бабенко згадала про банківські послуги, які також її не влаштовують в Ірландії. Банківська система працює повільно, а також потрібно мати справу з великою кількістю паперів.

Нагадаємо, як посол України в Ірландії Лариса Герасько в інтерв'ю «Главкому» заявила, що українські біженці в в Ірландії мають усвідомити, що державна допомога не буде вічною, і що треба працювати. Вона зазначила, що частина українців активно адаптується, вивчає мову та шукає роботу, але є й ті, хто «просто не хоче нічого робити». За її словами, більшість переселенців – це жінки з дітьми, і вони працюють переважно неповний день, хоча деякі мають повну зайнятість.

Раніше «Главком» писав про те, що Ірландія запроваджує нові, суворіші міграційні правила, які, за словами міністра юстиції Джима О'Каллагана, покликані уповільнити тривожно високий темп приросту населення. Ці реформи є відповіддю на різке зростання чистої міграції, яка з 2022 року майже подвоїлася порівняно з допандемічним рівнем і становить у середньому 72 тис. осіб на рік.