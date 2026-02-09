Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Литва повідомила гарну новину українським біженцям, які хочуть отримати посвідчення водія

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Литва повідомила гарну новину українським біженцям, які хочуть отримати посвідчення водія
Українці у Литві попросили складати іспити з водіння рідною мовою
фото з відкритих джерел

Відсьогодні теорію з водіння у Литві можна складати українською мовою

Литва пішла на зустріч українцям, які нині мешкають в країні. Вона дозволила складати теоретичний іспит з водіння рідною мовою. Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ країни Владислава Кондратовича. Інформує «Главком».

Донедавна це можна було зробити лише литовською, польською, англійською, іспанською та французькою мовами.

За словами міністра внутрішніх справ Литви Владислава Кондратовича, таке рішення ухвалили на численні звернення українців. «Ми отримали безліч прохань від українців складати іспити рідною мовою, тому не могли залишитися байдужими. Більшість цих людей приїхала до Литви, рятуючись від розв'язаної Росією широкомасштабної війни в Україні. Ми забезпечити їм доступність державних послуг, таким чином ми висловлюємо солідарність з Україною та її громадянами», – заявив Владислав Кондратович. 

Також він додав, що майбутні водії, щоб скласти теорію, можуть зареєструватися онлайн.

Зауважимо, станом на кінець 2024 – початок 2025 року в Литві проживає близько 77–86 тис. громадян України. Це найбільша група іноземних громадян у країні, більшість із яких отримали статус тимчасового захисту.

Нагадаємо, Литва оголосила збір на роботизовані системи. Повідомляється, за зібрані кошти благодійники придбають гусеничні роботи, роботи для евакуації поранених та перевезення вантажів, дрони для розвідки, далекобійні дрони, а також дрони-перехоплювачі. Вартість одного комплекту роботів може становити 250 тис. євро. Збір в рамках акції триватиме з 9 лютого до 24 лютого.

Читайте також:

Теги: водительские права українці Литва водій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Години комфорту зараз не подаровані, а вистраждані
Світло під час війни: що важливо пам'ятати кожному
13 сiчня, 12:02
Що потрібно зробити, щоб подолати корупцію
Що потрібно зробити, щоб подолати корупцію
15 сiчня, 08:53
12 січня – День ангела Тетяни
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
Похорони загиблого на війні проти України у Татарстані
Регіони Росії Кремлю: «скільки ще наші чоловіки будуть гинути на чужій війні»?
12 сiчня, 13:30
26-річний Коффі Віктор походить із півночі Того, з міста Дапонг
Полонений найманець із маленької африканської країни розповів, як опинився у російській армії
11 сiчня, 20:15
Внаслідок аварії загинула 34-річна пасажирка мікроавтобуса
Неподалік кордону з Польщею сталася смертельна аварія: дорогу перекрито
11 сiчня, 16:54
Литва судитиме групу, яка планувала атаку на військові поставки Україні
Диверсія проти військової допомоги Україні: справа дійшла до суду в Литві
16 сiчня, 12:02
Дорожньо-транспортна пригода на Кільцевій дорозі. 18 січня 2026 року
Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі: легковик Lincoln в’їхав у вантажівку Volvo (фото)
19 сiчня, 12:18
Бетонні загородження поблизу Маріямполе вздовж кордону Литви з Калінінградом
Європа змоделювала вторгнення Росії до Литви: сценарій виявився невтішний
5 лютого, 15:49

Соціум

Литва повідомила гарну новину українським біженцям, які хочуть отримати посвідчення водія
Литва повідомила гарну новину українським біженцям, які хочуть отримати посвідчення водія
В Іспанії по всій країні паралізовано залізничних рух: у чому причина
В Іспанії по всій країні паралізовано залізничних рух: у чому причина
Сибіга закликав заборонити в'їзд до ЄС деяких росіян: деталі
Сибіга закликав заборонити в'їзд до ЄС деяких росіян: деталі
Оприлюднено дані 21 підприємства РФ, що виробляють БпЛА
Оприлюднено дані 21 підприємства РФ, що виробляють БпЛА
Маск окреслив новий пріоритет космічної експансії SpaceX
Маск окреслив новий пріоритет космічної експансії SpaceX
Литва оголосила збір на роботизовані системи: яку суму планують зібрати
Литва оголосила збір на роботизовані системи: яку суму планують зібрати

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua