Литва повідомила гарну новину українським біженцям, які хочуть отримати посвідчення водія

Відсьогодні теорію з водіння у Литві можна складати українською мовою

Литва пішла на зустріч українцям, які нині мешкають в країні. Вона дозволила складати теоретичний іспит з водіння рідною мовою. Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ країни Владислава Кондратовича. Інформує «Главком».

Донедавна це можна було зробити лише литовською, польською, англійською, іспанською та французькою мовами.

За словами міністра внутрішніх справ Литви Владислава Кондратовича, таке рішення ухвалили на численні звернення українців. «Ми отримали безліч прохань від українців складати іспити рідною мовою, тому не могли залишитися байдужими. Більшість цих людей приїхала до Литви, рятуючись від розв'язаної Росією широкомасштабної війни в Україні. Ми забезпечити їм доступність державних послуг, таким чином ми висловлюємо солідарність з Україною та її громадянами», – заявив Владислав Кондратович.

Також він додав, що майбутні водії, щоб скласти теорію, можуть зареєструватися онлайн.

Зауважимо, станом на кінець 2024 – початок 2025 року в Литві проживає близько 77–86 тис. громадян України. Це найбільша група іноземних громадян у країні, більшість із яких отримали статус тимчасового захисту.

