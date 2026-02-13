Головна Країна Суспільство
З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців
У Центральному реєстрі іноземців зафіксовано понад 1,1 млн людей, які в'їхали до Німеччини з 24 лютого 2022 року
Загалом тимчасовий захист у країні отримали 484 тис. чоловіків, 672 тис. жінок та 305 тис. неповнолітніх

Понад 471 тис. біженців з України покинули Німеччину від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомило Міністерство внутрішніх справ Німеччини, це дані на 31 січня 2026 року. Також станом на 7 лютого 2026 року відомо, що в Центральному реєстрі іноземців ФРН нині зареєстровані 1,157 млн людей, які в'їхали в Німеччину з України з 24 лютого 2022 року через бойові дії і яким надано тимчасовий захист.

Серед них – близько 484 тис. чоловіків і близько 672 тис. жінок, з них близько 305 тис. осіб були неповнолітніми. «З вищевказаного числа зареєстрованих осіб з тимчасовим захистом, 85 266 були чоловіками віком від 18 до 26 років», – зазначило відомство.

Водночас Міністерство внутрішніх справ Німеччини наголосило, що не має даних про кількість людей з українським громадянством, які в'їхали до країни у січні 2026 року, оскільки ця група осіб може в'їжджати до Німеччини без візи і перебувати тут до 90 днів.

Водночас відомство не очікує, що найближчим часом кількість українських біженців «значно зменшиться», адже військові дії та постійні російські атаки в Україні все ще тривають.

Нагадаємо, станом на кінець 2025 року загальна кількість громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу, сягнула 4,35 млн осіб. Лише за грудень цей показник зріс майже на 25 тис. осіб. Порівняно з кінцем листопада 2025 року загальна кількість осіб з України, які перебували під тимчасовим захистом, збільшилася на 24 675 (+0,6 %).

З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців
З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців
