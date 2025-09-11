Посол: «За статистикою ірландської сторони, українці складають 2% населення Ірландії»

За даними посольства України в Ірландії, зараз в країні проживає під тимчасовим захистом орієнтовно 80 тис. українців. Про це в інтервʼю «Главкому» розповіла посол України в Ірландії Лариса Герасько. За статистикою, українці наразі складають 2% населення Ірландії.

Дипломатка розповіла про життя українських біженців, тимчасових переселенців та поділилася статистикою. «Я не люблю слово «біженці», вживаю натомість «переміщені особи, які знаходяться під тимчасовим захистом». Загалом Ірландія надала статус тимчасового переселенця майже 130 тис. українцям. Але це було на початку вторгнення російських військ. Звісно, частина людей виїхала. За нашими даними, зараз тут орієнтовно проживає під тимчасовим захистом десь 80 тис. українців. До повномасштабного російського вторгнення в Ірландії мешкало майже 19 тис. українців. Загалом наша громада досить велика. За статистикою ірландської сторони, українці складають 2% населення Ірландії», – каже Лариса Герасько.



Вона зазначає, що більшості наших переселенців вдається знайти роботу, адаптуватися, вони опановують англійську та ірландську мови, вчаться розпізнавати дорожні знаки читати вивіски у магазинах та оголошення в громадському транспорті. Проте, це вдається, на жаль, не всім. «Хтось вчить, а хтось чекає, що знання, як благодатний вогонь спустяться з неба. Хтось просто не хоче нічого робити. Тим не менше більшість наших переселенців працює неповний робочий день, дехто повний. Але в більшості люди, які перебувають під тимчасовим прихистком, – це жінки і діти. Чоловіків менший відсоток», – каже дипломатка.

Раніше «Главком» повідомляв, що в Ірландії почали діяти нові правила для українських біженців. 14 березня 2024 року в Ірландії набули чинності нові правила надання житла і соціальної допомоги для новоприбулих біженців з України. Відтепер новоприбулим українцям надаватимуть тимчасове житло не більше ніж на 90 днів. У центрах розміщення біженців забезпечуватимуть харчуванням, пранням та іншими необхідними послугами. Зміниться також принцип надання фінансової допомоги.



Відтепер під час перебування в центрах розміщення українці отримуватимуть щотижневу допомогу в розмірі 38,80 євро (1600 грн) на дорослого та 29,80 євро (1250 грн) на дитину. Зміни стосуватимуться лише тих українців, які прибуватимуть до Ірландії після 14 березня. Їм будуть доступні для розміщення на 90 днів нові центри.