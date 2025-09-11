Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ірландія надала статус тимчасового переселенця майже 130 тис. українцям

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
google social img telegram social img facebook social img
Ірландія надала статус тимчасового переселенця майже 130 тис. українцям
Більшості наших переселенців вдається знайти роботу та адаптуватися
фото з відкритих джерел

Посол: «За статистикою ірландської сторони, українці складають 2% населення Ірландії»

За даними посольства України в Ірландії, зараз в країні проживає під тимчасовим захистом орієнтовно 80 тис. українців. Про це в інтервʼю «Главкому» розповіла посол України в Ірландії Лариса Герасько. За статистикою, українці наразі складають 2% населення Ірландії.

Дипломатка розповіла про життя українських біженців, тимчасових переселенців та поділилася статистикою.  «Я не люблю слово «біженці», вживаю натомість «переміщені особи, які знаходяться під тимчасовим захистом». Загалом Ірландія надала статус тимчасового переселенця майже 130 тис. українцям. Але це було на початку вторгнення російських військ. Звісно, частина людей виїхала. За нашими даними, зараз тут орієнтовно проживає під тимчасовим захистом десь 80 тис. українців. До повномасштабного російського вторгнення в Ірландії мешкало майже 19 тис. українців. Загалом наша громада досить велика. За статистикою ірландської сторони, українці складають 2% населення Ірландії», – каже Лариса Герасько.

Вона зазначає, що більшості наших переселенців вдається знайти роботу, адаптуватися, вони опановують англійську та ірландську мови, вчаться розпізнавати дорожні знаки читати вивіски у магазинах та оголошення в громадському транспорті. Проте, це вдається, на жаль, не всім. «Хтось вчить, а хтось чекає, що знання, як благодатний вогонь спустяться з неба. Хтось просто не хоче нічого робити. Тим не менше більшість наших переселенців працює неповний робочий день, дехто повний. Але в більшості люди, які перебувають під тимчасовим прихистком, – це жінки і діти. Чоловіків менший відсоток», – каже дипломатка. 

Раніше «Главком» повідомляв, що в Ірландії почали діяти нові правила для українських біженців. 14 березня 2024 року в Ірландії набули чинності нові правила надання житла і соціальної допомоги для новоприбулих біженців з України. Відтепер новоприбулим українцям надаватимуть тимчасове житло не більше ніж на 90 днів. У центрах розміщення біженців забезпечуватимуть харчуванням, пранням та іншими необхідними послугами. Зміниться також принцип надання фінансової допомоги.

Відтепер під час перебування в центрах розміщення українці отримуватимуть щотижневу допомогу в розмірі 38,80 євро (1600 грн) на дорослого та 29,80 євро (1250 грн) на дитину. Зміни стосуватимуться лише тих українців, які прибуватимуть до Ірландії після 14 березня. Їм будуть доступні для розміщення на 90 днів нові центри.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Ірландія надала статус тимчасового переселенця майже 130 тис. українцям
Ірландія надала статус тимчасового переселенця майже 130 тис. українцям
Уряд оновив правила роботи з відкритими даними: що це означає
Уряд оновив правила роботи з відкритими даними: що це означає
Боронив Україну на дніпропетровському напрямку. Згадаймо Віталія Прокопчука
Боронив Україну на дніпропетровському напрямку. Згадаймо Віталія Прокопчука
Мадяр звернувся до поляків після атаки російських дронів
Мадяр звернувся до поляків після атаки російських дронів
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 11 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 вересня 2025: традиції та молитва

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua