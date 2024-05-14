Ірландія цього тижня планує ухвалити важливе рішення щодо українських біженців

Reuters: Ірландія планує скоротити допомогу шукачам притулку та українським біженцям

Ірландія на цьому тижні розгляне можливість скорочення державної підтримки шукачів притулку та біженців, зокрема прибулих з України, з метою привести систему у відповідність до інших європейських країн. Про це з посиланням на заяву прем'єр-міністра Саймона Гарріса, пише агенція Reuters.

Трохи більше ніж 100 тис. українців бігли до Ірландії з моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року. Тоді як кількість шукачів притулку з інших країн світу зросла майже втричі порівняно з допандемічним рівнем і перевищила 13 тис. у 2022 та 2023 роках. Це зробило імміграцію набагато більшою політичною проблемою в країні з населенням 5,3 млн людей, яка виборює розміщення біженців в умовах кризи житлового забезпечення.

«Нам потрібно поглянути на послідовність соціального забезпечення... Ми маємо переконатися, що кожен, хто працює, працює легально, і що має бути більше перевірок на робочому місці», – сказав Гарріс.

Гарріс наголосив, що має бути послідовний підхід до людей, які приїжджають з України, і що підтримка не повинна залежати від того, коли вони приїхали.

Раніше Ірландія скоротила допомогу українським біженцям, які користуються державним житлом та прибули після середини березня цього року, до 38,80 євро ($41,84) на тиждень з 220 євро та встановила 90-денний ліміт на строки, протягом яких вони можуть залишатися в державному житлі. Зміни не торкнулися 70 тис. українців, які вже перебувають у тій чи іншій формі державного житла.

Нагадаємо, українські біженці в Ірландії масово виїжджають із державного житла – щотижня переїжджають 315 українців. Уряд країни міркує про зміни у підтримці українців з огляду на цю тенденцію, повідомляє Irish Independent. Із листопада 2023 року кількість українських біженців у державному житлі Ірландії скоротилася з 60 тис. осіб до трохи менше 50 тис. Щотижня з безкоштовного житла виїжджають приблизно 315 біженців, в той час як до країни прибувають приблизно 105 українців.