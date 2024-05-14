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Ірландія цього тижня планує ухвалити важливе рішення щодо українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірландія цього тижня планує ухвалити важливе рішення щодо українських біженців
Ірландія скорочує підтримку для українців
фото із відкритих джерел

Reuters: Ірландія планує скоротити допомогу шукачам притулку та українським біженцям

Ірландія на цьому тижні розгляне можливість скорочення державної підтримки шукачів притулку та біженців, зокрема прибулих з України, з метою привести систему у відповідність до інших європейських країн. Про це з посиланням на заяву прем'єр-міністра Саймона Гарріса, пише агенція Reuters.

Трохи більше ніж 100 тис. українців бігли до Ірландії з моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року. Тоді як кількість шукачів притулку з інших країн світу зросла майже втричі порівняно з допандемічним рівнем і перевищила 13 тис. у 2022 та 2023 роках. Це зробило імміграцію набагато більшою політичною проблемою в країні з населенням 5,3 млн людей, яка виборює розміщення біженців в умовах кризи житлового забезпечення.

«Нам потрібно поглянути на послідовність соціального забезпечення... Ми маємо переконатися, що кожен, хто працює, працює легально, і що має бути більше перевірок на робочому місці», – сказав Гарріс. 

Гарріс наголосив, що має бути послідовний підхід до людей, які приїжджають з України, і що підтримка не повинна залежати від того, коли вони приїхали.

Раніше Ірландія скоротила допомогу українським біженцям, які користуються державним житлом та прибули після середини березня цього року, до 38,80 євро ($41,84) на тиждень з 220 євро та встановила 90-денний ліміт на строки, протягом яких вони можуть залишатися в державному житлі. Зміни не торкнулися 70 тис. українців, які вже перебувають у тій чи іншій формі державного житла.

Нагадаємо, українські біженці в Ірландії масово виїжджають із державного житла – щотижня переїжджають 315 українців. Уряд країни міркує про зміни у підтримці українців з огляду на цю тенденцію, повідомляє Irish Independent. Із листопада 2023 року кількість українських біженців у державному житлі Ірландії скоротилася з 60 тис. осіб до трохи менше 50 тис. Щотижня з безкоштовного житла виїжджають приблизно 315 біженців, в той час як до країни прибувають приблизно 105 українців.

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Теги: Ірландія житло біженці конфлікт

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