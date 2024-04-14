У школах Єстонії діятиме нове правило для учнів з України

Естонським школам дозволять самостійно виключати українських біженців, що залишили країну

Влада Естонії ухвалила закон, що дозволяє виключати зі шкіл та дитячих садків дітей українських біженців, які залишили Естонію, не повідомивши про це відповідний навчальний заклад. Ухвалення закону підтримали 70 депутатів Рійгікогу (парламент Естонії, – «Главком»), повідомила парламентська пресслужба, пише ERR.

Наразі виключити зі школи чи дитячого садка дитину, яка залишила країну і більше не бере участі у навчальній та виховній діяльності, можна лише на підставі заяви від батьків. Законодавчі поправки створюють додаткову підставу для виключення дитини з дошкільного закладу, загальноосвітньої школи або професійного навчального закладу без заяви від батьків, якщо дитина насправді не проживає в Естонії та дані про її місце проживання в Естонії у регістрі населення відсутні.

Крім цього, у законі тепер буде прописано повний список підстав для виключення з дитячого садка чи професійного навчального закладу, який досі був відсутнім.

До слова, в Естонії з осені почнеться перехід на естонську як єдину мову навчання в школах, де раніше використовувалася російська. Винятків із правил не буде й українських дітей. Про це заявили у Міністерстві освіти Естонії.

Зазначається, що 1 вересня всі діти перших і четвертих класів повинні будуть розпочати навчання за звичайним навчальним планом з естонською мовою викладання. Винятку не буде і для українських біженців, які відвідують талліннську школу Räägu, засновану для них.