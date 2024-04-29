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Чому багато українських біженців досі живуть у соцжитлі? Німецькі чиновники дали відповідь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чому багато українських біженців досі живуть у соцжитлі? Німецькі чиновники дали відповідь
Велика кількість українців продовжують перебувати у житлі, наданому владою Німеччини
фото: Imago

Певні федеральні землі у Німеччині не можуть вирішити питання із розселенням біженців з України

У багатьох районах центральної Німеччини бракує квартир для розміщення біженців з України. Тому багато з них все ще живуть у соціальному житлі, що не завжди є ідеальним. Німецька влада стверджує, що просто не може як слід розселити біженців і вирішити цю проблему. Про це пише mdr.de.

Українським біженцям у Німеччині влада гарантує дах над головою. Після проживання у колективних центрах українцям надають соціальне житло. Також держава компенсує витрати на оренду квартир. Попри це чимало українських біженців досі залишаються жити у спільному житлі.

Місцева влада пояснює: бракує як самого соціального житла, так і варіантів квартир від орендодавців. Районні ради центральної Німеччини хотіли б бачити більшої підтримки з боку федерального уряду, коли йдеться про фінансування квартир для вихідців з України.

Приміром влада федеральної землі Тюрінгія хоче допомогти з розміщенням українських біженців, каже голова ради округу Тюрінгія Мартіна Швайнсбург, проте є велике «але». «У нас проблема з соціальним житлом. І ще у нас є велика проблема з готовністю орендодавців здавати квартири. Скажу чесно: ми просто не можемо це робити», – зазначає Мартіна Швайнсбург.

У Саксонії також не вистачає житла для біженців, пояснює керівник Саксонської районної ради Андре Якоб: «Багато українців все ще живуть у спільному житлі. Це не ідеальне рішення. Їх треба селити в квартири. Але це вдалося лише частково».

Торік до Саксонії приїхало 17 тис. біженців із України. Андре Якоб припускає, що цього року буде така ж кількість.

«Це, звичайно, вже не рівень 2022 року з напливом біженців. Але якщо правильно дивитися на ситуацію в Україні, то не можна виключати, що не буде нова хвиля біженців», – переконаний Якоб.

У землі Саксонія-Ангальт зараз розміщені 32 тис. українських біженців. Міхаель Штрукмаєр, заступник керівника районної ради пояснює, що останнім часом кількість біженців з України, розміщених у землі Саксонія-Ангальт, майже не змінилася. «На даний момент з України приїжджає небагато. У цьому плані райони ще справляються із завданнями». Штрукмаєр, як і його колеги з Тюрінгії та Саксонії, хотів би бачити більше політичної підтримки округів у фінансуванні квартир для біженців.

Водночас на місцях не збираються відмовлятися від подальшого прийому біженців, хоча влада хотіла б, щоб у Європі відбувався більш рівномірний розподіл утікачів від війни.

Нагадаємо, влада Німеччини обіцяє не позбавляти українських чоловіків статусу біженців.

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Теги: Німеччина місцева влада житло влада біженці

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